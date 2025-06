Slovenským golfistom sa v Česku darilo, Drocárová skončila v elitnej desiatke

Najlepšou našou hráčkou sa stala Katarína Drocárová. Tá vstúpila do turnaja výborne a po prvom kole viedla. V druhom kole sa jej nedarilo, ale nedeľnom finále zahrala par ihriska a to ju dostalo do TOP10 výsledkovej listiny, keď so skóre +2 delila 9. miesto.

Víťazkou turnaja sa stala anglická amatérka Alice Kong, ktorá bola najúspešnejšia v štvorčlennom play-off o prvé miesto.

Kaskáda Golf Resort pri Brne hostil turnaj Raiffeisenbank Golf Challenge zo série Hotel Planner Tour. Do víkendových kôl sa z našich hráčov prebojoval len Tadeáš Teťák.

Teddymu nevyšiel záver turnaja a po slabšom výkone v druhej časti finálového kola klesol na konečné delené 21. miesto so skóre -7.

Po egale na jamke číslo deväť stratil na nasledujúcich štyroch jamkách tri rany a podarilo sa mu skórovať až na jamke číslo 14. Do konca kola však stratil ešte dve rany.

Teddymu sa nepodarilo počas víkendu pokoriť hranicu 70 rán, ale napriek tomu sa v silnej konkurencii hráčov európskej druhej ligy nestratil.

Turnajový titul si jednoznačne vybojoval Američan Palmer Jackson, ktorý zapísal konečné skóre -21 a zvíťazil s náskokom šiestich rán. Domácim divákom urobil iste radosť Filip Mruzek, ktorý so skóre -14 obsadil výborné štvrté miesto.