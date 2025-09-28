Dominancia tímu Európy pokračuje. Na Ryder Cupe poľahky obhájil titul

Radosť hráčov Tímu Európa po zisku Ryder Cupu.
Radosť hráčov Tímu Európa po zisku Ryder Cupu. (Autor: REUTERS)
Európa vstupovala do poslednej časti podujatia vo výhodnej pozícii.

NEW YORK. Ír Shane Lowry zabezpečil Európe zisk Ryder Cupu, keď v nedeľu na ihrisku Bethpage Black remizoval vo svojom zápase s Američanom Russellom Henleym.

Tím Európy tak obhájil triumf z vlaňajška.

Európa vstupovala do poslednej časti vo výhodnej pozícii. Potrebovala dva body z 11 zápasov na obhajobu trofeje, ktorú získala pred dvoma rokmi, a ďalší polbod na celkové víťazstvo.

Polbod Angličana Matta Fitzpatricka zo zápasu proti Brysonovi DeChambeauovi a víťazstvo Švéda Ludviga Aberga 2&1 nad Patrickom Cantlayom pripravili pôdu pre Lowryho, ktorý na poslednej jamke premenil birdie zo šiestich stôp a získal tak rozhodujúci polbod.

