Dominancia tímu Európy pokračuje. Na Ryder Cupe poľahky obhájil titul

NEW YORK. Ír Shane Lowry zabezpečil Európe zisk Ryder Cupu, keď v nedeľu na ihrisku Bethpage Black remizoval vo svojom zápase s Američanom Russellom Henleym.
Tím Európy tak obhájil triumf z vlaňajška.
Európa vstupovala do poslednej časti vo výhodnej pozícii. Potrebovala dva body z 11 zápasov na obhajobu trofeje, ktorú získala pred dvoma rokmi, a ďalší polbod na celkové víťazstvo.
Polbod Angličana Matta Fitzpatricka zo zápasu proti Brysonovi DeChambeauovi a víťazstvo Švéda Ludviga Aberga 2&1 nad Patrickom Cantlayom pripravili pôdu pre Lowryho, ktorý na poslednej jamke premenil birdie zo šiestich stôp a získal tak rozhodujúci polbod.