Drocárová potvrdila formu. Turnaj na Táľoch zakončila v elitnej trojke

BYSTRÁ. Na golfovom ihrisku Gray Bear na Táľoch sa v piatok skončil tretím hracím dňom profesionálny turnaj Ladies Slovak Golf Open 2025. Turnaj dotovaný sumou 50.000 eur vyhrala Fínka Anna Backmanová s celkovým skóre -4.
Na druhom mieste skončila česká golfistka Jana Melichová (-2) a delené 3. miesto obsadila Slovenka Katarína Drocárova (-1) spolu s Angličankou Gemmou Clewsovou.
Po ére úspechov Zuzany Kamasovej ide o druhý najlepší slovenský výsledok v ženskom profesionálnom golfe, po vlaňajšom 2. mieste Michaely Vavrovej na rovnakom turnaji. Katarína Drocárová začínala finálové kolo na priebežnom 2. mieste s ambíciou zlepšiť si svoj vlaňajší výsledok, kedy skončila na Táľoch siedma.
„Som veľmi spokojná, môj cieľ zlepšiť si výsledok sa mi podarilo splniť a tretie miesto beriem všetkými desiatimi“, povedala po turnaji podľa tlačovej správy organizátorov podujatia.
Výborný výsledok v top 10 dosiahla ďalšia Slovenka Alexandra Šulíková (+1), ktorá skončila na delenom 7. mieste.
„Dnes už to bol konečne môj bežný golf, triafala som ferveje aj gríny a už som len dúfala, kedy mi padne dobrý pat. Keby mi niekto pred turnajom povedal, že skončím v top 10, tak to beriem všetkými desiatimi. Som veľmi šťastná a spokojná, povedala najlepšia amatérka na turnaji.
Víťazná Fínka Backmanová počas všetkých troch dní predviedla na Táľoch stabilný výkon, každý deň zahrala ihrisko v pare alebo pod par (69, 71, 72) a celkovo tak vyhrala turnaj s výsledkom -4.
„Je to moje prvé víťazstvo ako profesionálky, mám z toho obrovskú radosť. Možno aj preto, že som vôbec nevedela, koľká som priebežne, nesledovala som súperky, sústredila som sa len na svoju hru a myslím si, že to bolo kľúčom k tomuto úspechu, povedala po turnaji 26-ročná Fínka.