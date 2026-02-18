Woods nevylúčil účasť na Masters. Chcem opäť hrať na najvyššom leveli

V októbri podstúpil operáciu výmeny platničky.

Americký golfista Tiger Woods nevylúčil účasť na aprílovom major turnaji Masters. Bývalý líder svetového rebríčka sa pre početné zranenia neobjavil na súťažnom podujatí od júla 2024, keď štartoval v Royal Troon.

Držiteľ pätnástich major titulov v októbri podstúpil operáciu výmeny platničky. Na tlačovej konferencii pred turnajom Genesis Invitational informoval o svojej snahe o návrat.

„Snažím sa. Moje telo si toho veľa prežilo. Chcem ho dostať na úroveň, aby som mohol opäť hrať na najvyššom leveli,“ citovala 50-ročného Američana agentúra DPA.

Na otázku, či je jeho účasť na tohtoročnom Masters (9.-12. apríla) vylúčená, odpovedal jednoducho: „Nie.“

