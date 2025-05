Teťák spoznáva náročnosť veľkej golfovej scény. Stále je na čom pracovať, hovorí

BRATISLAVA. Tadeáš Teťák je prvý slovenský golfista na prestížnej DP World Tour, kde absolvoval už štyri turnaje.

Najlepším výsledkom je delené trináste miesto v Keni s výsledkom osem pod par. Dvadsaťpäťročný Teťák v relácii ŠPORT Tu a Teraz uznal, že výkony sú sľubné, zároveň je však s očakávaniami opatrný.

Miesto na prestížnej túre získal na vlaňajšom kvalifikačnom turnaji v Španielsku. „Z herného hľadiska to hodnotím perspektívne. Boli tam nejaké dobré výsledky, ale nerobil by som z toho veľké haló. Skôr to beriem ako dobrý štart do novej etapy mojej kariéry. Stále je na čom pracovať,“ uviedol slovenský golfista.