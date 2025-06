V hľadisku ju podporuje starý otec. Slovenka patrí na turnaji v Česku k najlepším

BRATISLAVA. Od štvrtku a piatku sú v akcii slovenskí profesionálni golfisti a golfistky na turnajoch „druhej“ európskej ligy. Oba turnaje hostí Česká republika.

Mužský turnaj série Challenge Tour, ktorá sa tento rok premenovala na Hotel Planner Tour, sa hrá v Brne na ihrisku Kaskáda Golf Resort, kde boli v úvodných dvoch kolách v akcii traja Slováci.

Cutom do tretieho kola prešiel iba Tadeáš Teťák, ktorý využíva prestávku na DP World Tour, kde je na programe major turnaj US Open. Do finálového kola bude Teddy vstupovať z deleného 10. s priebežným skóre -8. Na lídra turnaja stráca šesť rán.