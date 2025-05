McIlroy odhodil dlhoročnú ťarchu, tlak už necíti. V Quail Hollow chce opäť zažiariť

Následne sa zúčastnil tímového turnaja Zurich Classic of New Orleans, kde spolu s krajanom Shaneom Lowrym obhajovali titul.

NEW YORK. Severoírsky golfista Rory McIlroy má za sebou poriadne rušné týždne. Len pred necelým mesiacom si konečne splnil sen, keď zvíťazil na turnaji Masters a zavŕšil tak kariérny Grand Slam.

Potom prišli ďalšie záväzky, najmä v New Yorku – ako sám povedal, „všelijaké drobnosti“. Povinnosti, ktoré prichádzajú s pozíciou jednej z najznámejších a najúspešnejších golfových osobností sveta.

„Teším sa, že sa opäť môžem venovať len golfu,“ povedal McIlroy v stredu pred turnajom Truist Championship. „Je príjemné vrátiť sa späť do rutiny a robiť to, čo viem najlepšie.“

„Mám pocit, že na severovýchode USA nehráme dosť turnajov, no mnoho miestnych ihrísk je menších. A keďže tieto turnaje medzitým narástli do obrovských rozmerov, je pre takéto ihriská ťažké usporiadať veľké podujatie.“

„Je to krásne miesto,“ pochválil McIlroy.

No keďže ihrisko tento rok hostí major, obhajovať bude titul na ihrisku Wissahickon v Philadelphia Cricket Clube.

Hoci sa McIlroy túži vrátiť do bežného rytmu, tento týždeň predsa len nie je úplne typický. Práve v tomto čase sa zvyčajne konáva turnaj na Quail Hollow – niekdajší Wells Fargo Championship, dnes známy ako Truist –, ktorý McIlroy vyhral štyrikrát.

„Áno, určite to bude tentoraz trochu iné. Nebudem taký napätý, ako som býval na majoroch posledné roky. Pravdepodobne budem príjemnejší pre svoju rodinu a celkovo uvoľnenejší. Myslím, že mi to len prospeje.“

McIlroy bez pochýb vyrazí do boja o svoj šiesty major titul, no po desiatich rokoch čakania sa mu z pliec zložila veľká ťarcha.

Aj keď by McIlroy najradšej nechal svoj dramatický triumf na Masters za sebou, otázky o ňom bude dostávať pravdepodobne do konca kariéry.

V závere turnaja totiž stratil náskok štyroch rán, ocitol sa v play-off s Justinom Roseom a rozhodol ho birdie na prvej jamke – čím získal svoj prvý major od roku 2014.

„Vždy som veril, že ten moment príde,“ povedal v utorok.

„Som jednoducho rád, že je to za mnou. Nechcem sa už nikdy vrátiť k tej nedeľnej poobedňajšej situácii. Som šťastný, že som to zvládol tak, ako som to zvládol, a teraz sa môžeme všetci posunúť ďalej.“