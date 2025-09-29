VIDEO: Hulváti v akcii. McIlroy sa hádal s fanúšikom, na jeho manželku hodili pivo

BRATISLAVA. Prestížny golfový Ryder Cup má za sebou už 45. edíciu. Zvíťazili v nej hráči Európy nad tímom Spojených štátov amerických 15:13.
Počas podujatia sa však objavili agresívni fanúšikovia, ktorí robili napriek nielen Rorymu McIlroyovi, ale aj jeho manželke Erice.
Počas rôznych turnajov sa drží v úzadí, no teraz bola priamo v hlavnom centre diania. A možno to teraz ľutuje.
Domáce publikum na newyorskom Long Islande zrejme dobre nenieslo nepriaznivý stav a terčom sa stala aj žena jedného z najlepších golfistov súčasnosti.
Jeden z prítomných po nej hodil nápoj (vraj išlo o pivo, pozn.), ktorý ju zasiahol do slameného klobúka a časť tekutiny sa na ňu vyliala.
Neskôr si svoje "užil" aj McIlroy. Vyhral tri zápasy a v jednom remizoval. Takéto správanie by podľa neho mal byť "tabu", no počas Ryder Cupu tomu tak nebolo.
"Erica je v poriadku. Je to veľmi, veľmi silná žena. Tento týždeň všetko zvládla s noblesou, vyrovnanosťou a dôstojnosťou, ako vždy. Ľúbim ju a oslavu si užijeme," povedala svetová dvojka zo Severného Írska o svojej manželke podľa webu golf.com.
O hodenom pive príliš nehovorila a neriešila to. "To veľa hovorí o jej sile," prezradil jej manžel. Dozvedel sa, že sa jej dostalo množstvo urážok, napriek všetkému však neúnavne povzbudzovala svojho milovaného.
"Myslím si, že golf by mal byť kladený na vyššiu úroveň, ako sme videli tento týždeň. Golf má schopnosť spájať ľudí. Golf vás učí veľmi dobré životné lekcie. Učí vás etikete. Učí vás, ako hrať podľa pravidiel. Učí vás, ako rešpektovať ľudí.
Niekedy sme to tento týždeň nevideli. Takže nie, toto by nemalo byť to, čo je v Ryder Cupe prijateľné," priblížil McIlroy.
Priznal, že párkrát odvrkol priaznivcom a dostal sa aj do slovnej výmeny. Jeden muž po ňom zakričal, že nie je až taký dobrý. Odpovedal mu: "Som ku**a dobrý." Na neskoršej tlačovej konferencii uviedol to isté: "Som naozaj dobrý."
McIlroy sa pri ôsmom štarte v Ryder Cupe radoval zo šiesteho víťazstva. O dva roky sa bude konať 46. ročník v Írsku, výber USA v historickej konfrontácii vedie 27:16. Dvakrát sa to skončilo remízou.