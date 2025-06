Oakmont nie je pre lenivcov. Skúsený golfista vie, že každá chyba môže vyzerať hlúpo

„Úprimne a sebecky – dúfam, že to mnohým hráčom vlezie do hlavy,“ povedal. „Je to súčasť prípravy – ako trénovať wedge údery, ako odhadnúť rýchlosť greenov a podobne. Je to o vytvorení mentálneho a strategického herného plánu, ako k ihrisku pristúpiť.“

„Myslím, že som trafil štyri ferveje, ale pamätám si, že som trafil sedem greenov a zahral som 69. Tri razy som chipol rovno do jamky. Bol som neskutočne vyčerpaný, keď som skončil,“ povedal Thomas v pondelok pred tohtotýždňovým U.S. Open.

Do Pensylvánie dorazil tento týždeň „v šoku“ z toho, aké mäkké sú ešte ferveje Oakmontu po silných dažďoch v oblasti. Predpokladá však, že do štvrtka tieto greeny a ferveje výrazne spevnejú – a vtedy bude musieť zapracovať jeho trpezlivosť.

„Tento týždeň je výbornou príležitosťou byť v dobrej mentálnej forme, byť extrémne trpezlivý a dôkladne si vyberať miesta, na ktoré budete útočiť.“

Od roku 2016 prešiel Oakmont určitými zmenami – vtedy Dustin Johnson vyhral s výsledkom 4 pod par.

Thomas priznal, že si už nepamätá dostatok detailov, aby mohol porovnávať s podmienkami z toho roku, no nebránil by sa, keby sa mu podarilo štyrikrát zopakovať kolo so 69 ranami – aj keď by to znamenalo opäť sa trápiť s brutálne hustým roughom.

„Radšej by som to nemusel zažiť,“ zavtipkoval. „Ale ak by som mal každý deň zahrať 69, beriem štyri ferveje a sedem greenov hneď teraz.“