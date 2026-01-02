Pri požiari vo Švajčiarsku zomrel mladý taliansky golfista. Bol považovaný za veľký talent

Mladý taliansky golfista Emanuele Galeppini bol identifikovaný medzi obeťami tragického požiaru baru v Crans-Montane. Talianska golfová federácia oznámila túto správu v čase, keď ho jeho rodina ešte hľadala.
Emanuele Galeppini vo veku 16 rokov (17 by sa dožil 21. januára), bol identifikovaný medzi osobami, ktoré zahynuli pri ničivom požiari baru La Constellation v Crans-Montane (Švajčiarsko).
K tragédii došlo vo štvrtok okolo 1:30 nadránom a vyžiadala si približne štyridsať obetí na životoch (asi 115 zranených, z toho viacerí v kritickom stave).
Talianska golfová federácia vo štvrtok v oficiálnom vyhlásení oznámila úmrtie jedného zo svojich mladých hráčov. Jeho otec vyzval verejnosť o pomoc.
„Talianska golfová federácia smúti nad stratou Emanuela Galeppiniho, mladého športovca plného vášne a skutočných hodnôt,“ uvádza sa vo vyhlásení.
„V týchto chvíľach hlbokého smútku myslíme na jeho rodinu a všetkých, ktorí ho mali radi. Emanuele, navždy zostaneš v našich srdciach.“
Hoci vyhlásenie neuvádza presné okolnosti jeho smrti, Emanuele Galeppini figuroval na zozname nezvestných, ktorý zverejnilo talianske ministerstvo zahraničných vecí.
Jeho otec Edoardo sa krátko po tragickom požiari dostavil k baru La Constellation, kde vyzval svedkov, pričom bol presvedčený, že sa jeho syn v čase nešťastia nachádzal vo vnútri podniku.
„Pomôžte mi nájsť Emanuela,“ prosil v talianskej televízii Tgcom. „O výbuchu sme sa dozvedeli okolo 1:30. Išli sme do baru, ale nenašli sme ho.
Od včerajšieho večera neodpovedá na telefón. Každý, kto má akékoľvek informácie, nech okamžite kontaktuje príslušné úrady.“ Vysvetlil, že poslednú správu poslal synovi okolo polnoci, aby mu zaželal šťastný nový rok.
Dvaja priatelia, ktorí boli s mladým golfistom, boli po úniku z plameňov nájdení v miestnych nemocniciach.
Emanuele Galeppini sa narodil v Janove a so svojou rodinou žil v Dubaji. Podľa špecializovaných médií zo Spojených arabských emirátov bol „známou osobnosťou juniorského a amatérskeho golfu v SAE“.
Bol považovaný za „sľubný mladý talent, ktorý sa pravidelne zúčastňoval súťaží na Blízkom východe a v Európe“, uvádza portál Golf Digest Middle East. V apríli 2025 zvíťazil na turnaji Omega Dubai Creek Amateur Open a zúčastnil sa aj Trofeje kráľa Hamada v Royal Golf Club v Bahrajne a Pohára Spojených arabských emirátov v Al Aine.
Hral tiež turnaje vo Francúzsku a Belgicku. Na jeho účte na Instagrame pribúdajú pocty; v priebehu roka tam zverejnil aj fotografiu, na ktorej hrdo pózuje po boku severoírskej hviezdy Roryho McIlroya, aktuálnej svetovej dvojky.