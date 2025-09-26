Na Ryder Cupe panovali sprísnené opatrenia. Spôsobil ich príchod prezidenta Trumpa

FARMINGDALE. Úvodný deň Ryder Cupu, najprestížnejšieho tímového podujatia v golfe, si nenechal ujsť ani Donald Trump.
Americký prezident dorazil na ihrisko Bethpage Black na Long Islande v piatok popoludní za stavu 3:1 pre tím Európy.
Trumpov príchod sprevádzali povzbudivé pokriky 5-tisícového hľadiska či prelet vojenského lietadla počas štátnej hymny.
Podujatie sa tak muselo konať so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami, pripomenula agentúra DPA.
Sprísnené bezpečnostné opatrenia a zápchy čakali fanúšikov, z ktorých mnohí zaplatili za vstupenky viac než 1 000 dolárov a prišli ešte pred východom slnka, aby mohli vidieť dvojnásobného víťaza majoru Jona Rahma, ako odpaluje za tím Európy.
Na rozdiel od finále mužskej dvojhry na US Open v tenise, ktoré sa tento mesiac konalo v Queense a kde Trumpov príchod spôsobil zdržania zápasu, diváci na Ryder Cupe zvládli prejsť viacerými vrstvami bezpečnostných kontrol pomerne ľahko.
Trump si podával ruky a dvíhal päsť, keď vstúpil na tribúnu, zatiaľ čo fanúšikovia skandovali „USA! USA! USA!“.
Sprevádzala ho jeho tínedžerská vnučka Kai, ktorá sama rekreačne hráva golf.
Bolo to omnoho vrúcnejšie privítanie, než akého sa Trumpovi dostalo na Super Bowle či na US Open, keďže americký prezident sa opakovane snažil dostať do centra pozornosti na športových podujatiach počas svojho druhého funkčného obdobia.