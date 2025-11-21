Bývalý šampión je jediný kandidát na šéfa Svetového boxu, jeho konkurent nesplnil podmienky

Bývalý kazašský profesionálny boxer Gennadij Golovkin je jediný kandidát na prezidenta Svetového boxu (World Boxing).
Strešná organizácia amatérskeho boxu o tom informovala pred víkendovými voľbami v Ríme.
O najvyššiu funkciu mal záujem aj Grék Harilaos Mariolis, nesplnil však podmienky.
Štyridsaťtriročný Golovkin je niekdajší majster sveta a držiteľ striebra z OH 2004 v Aténach.
Svetový box je organizácia, ktorá vznikla iba v roku 2023, po vylúčení Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) z olympijského hnutia pre dlhodobé a pretrvávajúce problémy s riadením, finančnou transparentnosťou a integritou rozhodcovských procesov.
Hrozilo, že box vyradia z programu OH, pripomenula agentúra AP.