Bývalý šampión je jediný kandidát na šéfa Svetového boxu, jeho konkurent nesplnil podmienky

Gennadiy Golovkin. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. nov 2025 o 15:49
Okrem titulu majstra sveta je bývalý boxer aj držiteľom striebra z OH 2004 v Aténach.

Bývalý kazašský profesionálny boxer Gennadij Golovkin je jediný kandidát na prezidenta Svetového boxu (World Boxing).

Strešná organizácia amatérskeho boxu o tom informovala pred víkendovými voľbami v Ríme.

O najvyššiu funkciu mal záujem aj Grék Harilaos Mariolis, nesplnil však podmienky.

Štyridsaťtriročný Golovkin je niekdajší majster sveta a držiteľ striebra z OH 2004 v Aténach.

Svetový box je organizácia, ktorá vznikla iba v roku 2023, po vylúčení Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) z olympijského hnutia pre dlhodobé a pretrvávajúce problémy s riadením, finančnou transparentnosťou a integritou rozhodcovských procesov.

Hrozilo, že box vyradia z programu OH, pripomenula agentúra AP.

