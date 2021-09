Gábor Boráros vs Mickael Lebout, ONLINE z Oktagon MMA 27

BRATISLAVA. Gábor Boráros a Mickael Lebout dnes bojujú v zápase turnaja Oktagon MMA 27. Podujatie hostí Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave.

Slovenský bojovník prehral tri z predošlých štyroch súbojov, a tak sa bude chcieť pred domácim publikom vrátiť na víťaznú vlnu.

Francúz má však na výsledok súboja odlišný názor.

"Myslím si, že je to súper, ktorý má tvrdé údery a je veľmi výbušný. Nie je ale nejako zvlášť technický. Zápas som zobral narýchlo pred troma týždňami, ale som pripravený. Vyčerpám ho a on to vzdá pred limitom," povedal Lebout.