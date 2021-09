OKTAGON 27: Francúz bol nad jeho sily, Boráros padol po tretíkrát v rade

Boráros do duelu vstupoval v nezávideniahodnej situácii, keď na piatkovom predzápasovom vážení nesplnil dohodnutý váhový limit 79 kilogramov.

Napriek tomu, že patril k prvým hviezdam, ktoré organizácia Oktagon vyprodukovala, sa dnes Borárosovi príliš nedarí. Od mája 2018 je to s jeho výkonmi ako na striedačke, pričom v súčasnosti je na negatívnej vlne dvoch prehier v rade.

Otázkou, ktorá sa pravidelne skloňovala v súvislosti so známym slovenským bojovníkom tak bola jasná - zvládol sa dostatočne pripraviť na dôležitý súboj?

Z tábora Borárosa zaznievali hlasy o zlepšenom prístupu k tréningu, čo potvrdil jeho hlavný tréner Ilja Škondrič.

„Má silu, má dobrú psychiku, má výbušnosť. Vážne má úplne všetko, čo potrebuje bojovník.

Musí iba viac trénovať, pretože je to lajdák. Viac ľúbi činky ako vrece a rukavice, takže ho musíme chytiť za uši a dotiahnuť do toho gymu, to je všetko,“ prezradil hlavný tréner OFA Bratislava a dodal, že posledný mesiac bol Gábor v tréningu vzorným príkladom pre ostatných.