Zvolen zvládol domácu dohrávku. Najlepší strelec sa zaskvel dvomi gólmi

MONACObet liga - dohrávka 12. kola
MFK Zvolen - OFK Dynamo Malženice 3:1 (1:0)
Góly: 33. a 68. Sylvestr (prvý z 11 m), 89. Onuoha - 81. Polťák
Rozhodcovia: Micheľ - Poracký, Šága
ŽK: Gono, Ounoha, Starší - Turanský, Horvát, Breznik, Mikoláš, Uščenko
Diváci: 442
ZVOLEN. Futbalisti MFK Zvolen zvíťazili v stredajšej dohrávke 12. kola MONACObet ligy nad OFK Dynamo Malženice 3:1.
V tabuľke poskočili na štvrtú priečku, Malženiciam patrí 10. pozícia. Dva góly zaznamenal Jakub Sylvestr a je na čele tabuľky strelcov s 13 presnými zásahmi.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
9
3
0
28:9
30
V
R
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
6
4
2
29:21
22
P
V
R
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
6
3
3
22:17
21
R
V
P
P
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
12
5
4
3
19:15
19
V
P
P
V
P
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
6
FC PetržalkaFC Petržalka
12
5
3
4
17:12
18
P
P
P
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
3
4
13:11
18
V
R
P
V
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
4
4
4
16:18
16
V
V
R
R
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
14:17
15
P
V
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
4
2
6
20:22
14
P
R
V
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
12
3
4
5
13:17
13
R
P
P
P
R
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
1
7
17:24
13
V
V
P
V
R
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
12
2
3
7
13:25
9
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body