ONLINE: MFK Zvolen - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 12. kolo - dohrávka)

ZVOLEN. Futbalisti MFK Zvolen a OFK Malženice dnes hrajú dohrávku zápasu 12. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MFK Zvolen - OFK Malženice (II. liga, MONACObet liga, 12. kolo, dohrávka, streda, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
15.10.2025 o 15:00
12. kolo
MFK Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malženice
Rozhodca: Micheľ – Poracký, Šága.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 12. kola MONACObet ligy, v ktorom sa stretnú MFK Zvolen a OFK Dynamo Malženice.
MFK Zvolen
MFK Zvolen sa v tabuľke aktuálne nachádza na 5. mieste so skóre 16:14 a 16 bodmi. Ich forma v posledných piatich zápasoch bola premenlivá – naposledy podľahli Slovanu Bratislava B 0:2, predtým však v pohárovom zápase triumfovali nad Rimavskou Sobotou 6:1. V lige sa im podarilo vyhrať na ihrisku Liptovského Mikuláša 1:0, no prehrali doma s Považskou Bystricou 0:1 a Zlatými Moravcami-Vráblami 1:3. Zvolenčania budú chcieť pred vlastnými fanúšikmi potvrdiť svoju silu a nadviazať na výhry z predchádzajúcich kôl.
OFK Dynamo Malženice
Malženice aktuálne figurujú na 8. mieste so skóre 19:19 a 14 bodmi. V posledných dueloch zaznamenali taktiež zmiešané výsledky. V poslednom zápase remizovali na pôde Slávie TU Košice 2:2, doma zdolal Slovan Bratislava B 3:0, no utrpeli prehry so Zlatými Moravcami-Vráblami 3:4 a Liptovským Mikulášom 1:2. Medzitým ešte zdolali Považskú Bystricu 3:1. Malženice budú chcieť nadviazať na pohárové víťazstvo a získať cenné body na pôde Zvolena.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
9
3
0
28:9
30
V
R
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
6
4
2
29:21
22
P
V
R
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
6
3
3
22:17
21
R
V
P
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
5
FC PetržalkaFC Petržalka
12
5
3
4
17:12
18
P
P
P
V
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
3
4
13:11
18
V
R
P
V
P
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
4
4
4
16:18
16
V
V
R
R
V
8
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
14:17
15
P
V
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
12
3
4
5
13:17
13
R
P
P
P
R
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
1
7
17:24
13
V
V
P
V
R
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
12
2
3
7
13:25
9
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body