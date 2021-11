Volali ho Paličko, mal striebro i bronz. Zomrel slávny Molnár

"Tá prišla v minulých dňoch za otcom domov, postarala sa, aby nebol sám, kým bol syn Paľo na liečení. Pri ceste späť do USA ju v Amsterdame zastihla správa, že ockovo dobré srdce dotĺklo,“ napísal známy novinár Peter Šurin na stránke futbalsfz.sk.

Molnár má striebro z čilských MS 1962 a bronz z marseillských ME 1960.

Po ihrisku sa pohyboval v mierne naklonenej polohe, pripomínalo to krčenie. Bol skvelý technik s úžasným prehľadom a dobrou strelou. Dával dosť gólov, hoci bol, z dnešného pohľadu, čosi medzi útočníkom a ofenzívnym stredopoliarom.

V ďalšom zápase som mal zopár dobrých obranných zákrokov a Šťastný vraví – si dobrý ako Paliczko. Odvtedy mi to prischlo,“ vysvetlil futbalista, ktorý bol v Šťastného tíme od roku 1955.

„Nie je to tak, hoci mi prezývka sedela aj z tohto dôvodu. Hrali sme zápas proti Györu a v jeho drese vynikal obranca Paliczko.

„Veľká osobnosť, ktorá mala výnimočný rešpekt. Pre nás to bol futbalový boh. Všetkých oslovoval prezývkami, používal ich, aj keď oznamoval zostavu. Vždy začal – Gumár, Fóni, Bimbo… Nezainteresovaní nevedeli, o kom hovorí,“ vravel Molnár pre Pravdu predvlani, keď oslavoval osemdesiatku.

Do áčka si Molnára vybral tréner Šťastný.

Obaja sa takmer naraz dostali do reprezentácie v roku 1956. Hrali napríklad v slávnom zápase proti Juhoslávii (1:0) v Bratislave v roku 1957.

Aj do reprezentácie sa dostal mladý. V Slovane fungovala spolupráca klasického strelca Antona Moravčíka s mladším Molnárom, prihrávajúcim spoluhráčom.

Vtedy Slovan zavŕšil prvé veľké obdobie belasých so štyrmi titulmi. Devätnásťročný Molnár hral i dával góly.

O štyri roky na MS v Čile bol Molnár v striebornom kádri, ale nehral. „Isteže, vnútorne ma to mrzelo, no hneď ako sa začal zápas, tieto pocity prešli,“ reagoval.

„Aj mne sa ušlo dosť chvály. Kým Nemci nás brúsili, bolo to fyzicky náročné stretnutie, Argentínčania hrali technický futbal a mne taká hra sedela. Ani skvelý výkon a vysoké víťazstvo nám však nepomohli,“ spomínal Molnár

Zápas s Argentínou sa zapísal do histórie – Československo vyhralo 6:1, čo je jeho najvyššia výhra na MS vôbec.

Na MS 1958 utiekol Československu postup zo skupiny o chlp. „Nezvládli sme zápasy so Severnými Írmi. V prvom som ešte nenastúpil, podľahli sme 0:1. Potom sme mali síce lepšie skóre ako oni, ale rozhodoval dodatočný priamy súboj o postup. V ňom sme po veľkom boji prehrali v predĺžení,“ opisoval.

"Keď som potreboval niekam vybehnúť, musel som mať priepustku. Tréningy boli len popoludní. Neprekážalo mi to. Veľa som sa naučil. Bol som technik v elektromontážnom podniku

„Najlepšie som cítil na poste ofenzívneho rozohrávača. Tam bola silná konkurencia, musel by som vytlačiť zo zostavy Masopusta, veľkú osobnosť, kľúčového hráča. Alebo Kvašňáka, ktorého nominovali dodatočne, ale v Čile sa dostal do výbornej formy,“ naznačil.

Až keď sme postúpili do finále, pricestovali za nami ďalší štyria hráči. Vtedy sa ešte nestriedalo, takže mohlo nastúpiť len jedenásť hráčov, ostatní sme sedeli na tribúne a povzbudzovali,“ približoval Molnár.

„Dosiahli sme fantastický úspech, nastúpili sme vo finále proti Brazílii. Cestovali sme do Čile len osemnásti, funkcionári šetrili na letenkách. Všetci si mysleli, že sme o chvíľu doma.

Darček od Puskása

Molnár sa v Čile bližšie zoznámil s Ferencom Puskásom, ktorý vtedy reprezentoval Španielsko, teda súpera v základnej skupine.

„Prisadol si ku mne na tribúne spolu s Di Stéfanom a Gentom počas zápasu Mexiko – Brazília. Vedel som po maďarsky, dali sme sa do reči. Bol to príjemný spoločník.

V závere zápasu odbehol a vrátil sa s darčekom. Kúpil mi špeciálnu vlajku, na ktorej boli štátne symboly všetkých šestnástich účastníkov šampionátu. Mám ju dodnes,“ vravel Molnár.

Svoj posledný zápas v národnom drese odohral paradoxne už dva roky predtým. Na ME 1960 nastúpil v boji o bronz, v ktorom Československo vyhralo nad Francúzskom 2:0.

„Nik nám nedával šance, ale po dobrom výkone sme zdolali domáce mužstvo. Mal som iba 24 rokov. Až neskôr sa ukázalo, že to bola moja rozlúčka s reprezentáciou, hoci som do nej podľa mňa stále patril,“ myslí si.

Najskôr práca, potom futbal

Na konci kariéry hral Molnár za Inter. Slovan ho nechcel pustiť, ale v roku 1967 povolil. Za prestupom boli aj peniaze.

„Trochu ma ovplyvnila aj manželka. V klube dávali vernostné, no mne sa neušlo. A Inter mi sľuboval hory-doly. Vo futbale neboli ani zďaleka také peniaze ako teraz. Dostal som 20-tisíc korún. Dnes sa nad týmito peniazmi asi niekto pousmeje, ale vtedy to nebolo až tak málo. Auto som si kúpiť nemohol, ale bol to približne ročný plat,“ reagoval.