Slovan sa stal jesenným majstrom, Weiss ukončil dlhé čakanie na gól

Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: "Hrali sme proti najlepšiemu mužstvu na Slovensku. Vytvorili sme si náznaky šancí, ktoré sme však nevyužili. Naopak dostali sme góly, ktoré sme dostať nemuseli. Teší ma, že hráči sú odhodlaní behať a dodržujú taktické pokyny. Ďubek je legenda, ktorá patrí do tohto mužstva."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Pre nás to nebol ľahký zápas. Prvý polčas bol zlý, mali sme málo príležitostí, súper sa nebál behať bez lopty. Po zmene strán sme zmenili rozostavenia, bolo to už lepšie, dali sme dva góly. Prišli sme si po tri body, to máme, takže s výsledkom spokojnosť. Vyhrávať však každý zápas v našej lige nie je jednoduché."