Prajem pekne poobedie pri sledované dnešného textového prenosu z MONACObet ligy. Dnes budeme sledovať zápas medzi FC VIOn Zlaté Moravce a FC Petržalka.



FC VIOn Zlaté Moravce



Zlaté Moravce patria k ašpirantom na postup do najvyššej súťaže. Vionu patrí aktuálne 4. pozícia so ziskom 26 bodov a pozitívnym skóre 18:10. Na prvý Prešov strácajú domáci futbalisti až 9 bodov. Vion je v dnešnom zápase proti Petržalke favoritom. Prvý vzájomný zápas skončil tesným víťazstvom Vionu 1:0 na trávniku Petržkalky.



FC Petržalka



Hostia z Petržalky sú tabuľkovým susedom dnešného súpera. Nachádzajú sa aktuálne na 5. pozícii so ziskom 20 bodov a pozitívnym skóre 18:13. Ako už bolo spomínané v tejto sezóne odohrali dnešní súperi proti sebe jeden duel v Bratislave a z víťazstva 1:0 sa tešili hráči Vionu. Uvidíme kto dnešný zápas zvládne lepšie.