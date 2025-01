Slovan absolvuje prípravu v Katare, vyzve bývalý klub Vladimíra Weissa

"Zápasmi Ligy majstrov začíname oveľa skôr ako ostatní v našej lige. Kľúčové bude natesnať to na kratší čas, a prispôsobiť objem aj intenzitu, aby boli hráči svieži a pripravení už na Ligu majstrov.

Na túto zimu máme pripravený presný koncept, ako to chceme robiť. Musíme sa na to pripraviť, robiť to rozumne, aby sme mužstvo ´nepodtrénovali,´ no ani nepreťažili, a dosiahli tak želané výsledky,“ uviedol v rozhovore kondičný špecialista Roman Švantner na klubovom webe Slovana Bratislava.