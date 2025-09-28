ONLINE: MŠK Žilina - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

MŠK Žilina - FC Spartak Trnava: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Niké ligy.
MŠK Žilina - FC Spartak Trnava: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Niké ligy.
Sportnet|28. sep 2025 o 16:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Niké ligy: MŠK Žilina - FC Spartak Trnava.

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 9. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
28.09.2025 o 19:00
9. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Smolák – Hrmo, Roszbeck.
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo šlágra deviateho kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov FC Spartak Trnava. Zápas sa začína o 19:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.

Žiline patrí v aktuálnej tabuľke prvé miesto so ziskom 15 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa zvíťazili v Zlatých Moravciach nad Komárnom 3:1 (góly MŠK Prokop, Káčer, Iľko). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 4 góly.

Trnave patrí v tabuľke Niké ligy tretie miesto rovnako so ziskom 15 bodov. Tím vedený exžilinským koučom Michalom Ščasným v poslednom doterajšom zápase prehral na domácom trávniku s Michalovcami 0:1. Najlepším strelcom tímu je Roman Procházka, ktorý má na svojom konte 3 góly.

Zápas sa v Žiline začína o 19:00, povedie ho rozhodcovská trojica Smolák – Hrmo, Roszbeck. Veríme, že si zápas vychutnáte v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
4
3
1
15:6
15
R
P
V
V
V
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
1
1
5
10:14
4
R
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

