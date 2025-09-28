ONLINE: MŠK Žilina - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke prvé miesto so ziskom 15 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa zvíťazili v Zlatých Moravciach nad Komárnom 3:1 (góly MŠK Prokop, Káčer, Iľko). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 4 góly.
Trnave patrí v tabuľke Niké ligy tretie miesto rovnako so ziskom 15 bodov. Tím vedený exžilinským koučom Michalom Ščasným v poslednom doterajšom zápase prehral na domácom trávniku s Michalovcami 0:1. Najlepším strelcom tímu je Roman Procházka, ktorý má na svojom konte 3 góly.
Zápas sa v Žiline začína o 19:00, povedie ho rozhodcovská trojica Smolák – Hrmo, Roszbeck. Veríme, že si zápas vychutnáte v našej spoločnosti.
Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?
Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.
