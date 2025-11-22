ONLINE: MŠK Žilina - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (15. kolo)

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina a AS Trenčín dnes hrajú zápas 15. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 15. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
22.11.2025 o 15:30
15. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Kišš – Hancko, Kmec.
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 15. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov AS Trenčín. Zápas sa pod Dubňom začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže prvé miesto so ziskom 31 bodov. Zverenci trénera Pavla Staňa v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom trávniku Michalovce 2:0 (góly MŠK Ďatko, Adang). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte deväť gólov.
Trenčínu patrí v tabuľke Niké ligy siedme miesto so ziskom 16 bodov. Zverenci trénera Ricarda Moniza v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom trávniku FC Košice 2:0 (góly AS Sabljić, Suleiman). Najlepším strelcom tímu je Sani Suleiman, ktorý má na svojom konte tri góly.
Zápas sa teda začína o 15:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže prvé miesto so ziskom 31 bodov. Zverenci trénera Pavla Staňa v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom trávniku Michalovce 2:0 (góly MŠK Ďatko, Adang). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte deväť gólov.
Trenčínu patrí v tabuľke Niké ligy siedme miesto so ziskom 16 bodov. Zverenci trénera Ricarda Moniza v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom trávniku FC Košice 2:0 (góly AS Sabljić, Suleiman). Najlepším strelcom tímu je Sani Suleiman, ktorý má na svojom konte tri góly.
Zápas sa teda začína o 15:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body