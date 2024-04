MŠK Žilina sa nachádza na treťom mieste tabuľky Niké ligy so ziskom 44 bodov, čo je o štyri menej ako získala druhá Trnava. "Šošoni" vstúpili do nadstavby výhrou proti Podbrezovej, potom ale podľahli Dunajskej Strede a naposledy práve Spartaku. Napriek tomu je boj o druhé miesto stále otvorený. Na Slovan však Žilina na jar nestačila ani v lige a ani v pohári.



ŠK Slovan Bratislava kráča za ďalším majstrovským titulom, aktuálne má na čele tabuľky už pätnásťbodový náskok. Disponuje najlepšou ofenzívou aj defenzívou pri skóre 60:19. Dlhú sériu bez prehry síce nedávno ukončil proti Trnave, ale pred týždňom zdolal Podbrezovú. S týmto súperom však v polovici marca vypadol z pohára, takže double to znova nebude.