Faško opäť žiaril a zariadil výhru. Musíme sa však zlepšiť, povedal

ŽILINA. Zápas 12. kola Niké ligy MŠK Žilina - MFK Skalica (3:2) priniesol zaujímavý futbal plný zvratov.
Všeobecne sa očakávalo jasné víťazstvo domáceho lídra tabuľky, no Záhoráci predviedli oduševnený húževnatý výkon, na body im to však pod Dubňom nakoniec nestačilo.
Vedenie MŠK ešte pred začiatkom stretnutia ocenilo pamätným dresom stopéra Filipa Kašu, ktorý odohral v žilinskom drese v Dunajskej Strede stý ligový duel.
Rovnako bol zápas pamätným aj pre ďalšieho obrancu Tobiáša Pališčáka, veľká nádej žlto-zelených oslávila v sobotu osemnáste narodeniny.
Popracovať na defenzíve
Zápas v úvode priniesol niekoľko zaujímavých momentov, to pravé korenie v podobe gólov prišlo až po 20. minúte.
Najskôr Bari našiel centrom z ľavej strany kanoniera Michala Faška, ktorý pridal už svôj siedmy gól v aktuálnej sezóne.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Skalica
„Najdôležitejšie je víťazstvo, ale musím povedať, že dovolíme v každom zápase súperom vytvoriť si až príliš veľa gólových šancí. Musíme popracovať na defenzíve a musíme sa všetci zlepšiť,“ vyhlásil Faško.
Kreatívny žilinský futbalista má výbornú formu, je lídrom ligových štatistík a na svojom konte má už osem gólov a šesť asistencií. Už po predchádzajúcom domácom zápase sa skloňovala jeho reprezentačná fazóna. Sám Faško to však vidí trošku inak:
„Ja som najmä vďačný, že môžem hrať za Žilinu a že splácam dôveru, ktorá bola do mňa vložená. Zostávam však nohami na zemi. Vznikol okolo mňa mediálny boom a neviem či je to na mieste. Musím ďalej pracovať, no teším sa z toho, že mám dobrú formu.“
Zaznela i otázka, či sa začne učiť taliansky jazyk, aby na seba upozornil reprezentačného trénera Francesca Calzonu. „
Máme v Žiline Floreu, ktorý pôsobil v Taliansku a hovorí často týmto jazykom, tak možno sa na mňa niečo nalepí,“ dodal s humorom.
Zaslúžili si remízu
Faško napokon prihral aj na druhý gól Ďatkovi a tretí, ktorý bol v konečnom účtovaní víťazný, zaznamenal sám z pokutového kopu.
Skaličania sa však na produktívneho Žilinčana špeciálne nepripravovali, čo potvrdil aj útočník Marek Švec, ktorý sám v zápase zaznamenal - rovnako ako Faško - dva góly.
„Na Faška sme nechceli hrať ´osobku´, vedeli sme, že si musíme dávať pozor na celú ofenzívu Žiliny. Ukázali sme výborný, kvalitný a bojovný výkon, je obrovská škoda, že to na body nestačilo,“ povzdychol si 21-ročný Švec a dodal:
„Snažil som sa pohybovať v správnych priestoroch, lopta sa ku mne dvakrát dostala, dal som dva góly, ale čo z toho... O víťazstve domácich rozhodla penalta, ale som presvedčený, že minimálne remízu sme si zaslúžili.“
Obrovské sklamanie
Slová svojho zverenca potvrdil na pozápasovej tlačovej konferencii aj kouč Skalice David Oulehla, ktorý výkon svojho tímu zhodnotil jasne:
„Momentálne vo mne prevláda obrovské sklamanie z výsledku, musím však povedať, že toto bol najlepší výkon tímu pod mojím vedením, za čo chcem chlapcom poďakovať.“
Český tréner si na záver smutne povzdychol: „Neviem, či je nejaký iný tím, ktorý si vytvoril v Žiline toľko šancí. Je to však futbal, hrá sa na góly, nie na šance a tak dnes ideme domov bez bodu.“
V žilinskom drese si v zápase odbyli premiéru hneď dvaja noví hráči. Regö Szánthó zamieril pod Dubeň z maďarského Vasasu Budapešť, poľský mládežnícky reprezentant Fabian Bzdyl prišiel z Cracovie Krakov. Bzdyl na margo svojho prvého štartu povedal:
„Po papierovo náročnom prestupe som konečne mohol nastúpiť a predstaviť sa priamo pred domácimi divákmi, zápas má navyše víťaznú príchuť, za čo som naozaj veľmi rád.
Verím, že budeme vo víťazstvách pokračovať a že bude na mojom konte pribúdať aj zápasová minutáž.“