Žilina tlačila, no na gól to nestačilo. S Podbrezovou uhrala bezgólovú remízu

Michal Ščasný, tréner Žiliny: "Nie sme spokojní, lebo sme doma stratili dva body, ale to je futbal. Zápas bol taktický z oboch strán, čo je logické. Podbrezová nás nepustila do našich silných vecí. Prvých 30 minút bolo z našej strany nervóznych, ale musíme to s našou kvalitou vedieť uhrať. Následne sme sa rozbehli, boli sme dominantní, ale nevytvorili sme si strelecké pozície. Naša práca je, aby sme robili s mladými chalanmi, no teraz nám chýba kvalita v šestnástke súpera. Je našou prácou, aby sme chlapcov posunuli a zlepšili, veríme, že sa to podarí."

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: "Začnem netradične. Nemám pocit z dobrej odvedenej roboty, ja očakávam od zápasu Žilina - Podbrezová viac. Mali sme výbornú organizáciu hry bez lopty, mrzí ma však, že sme si vypracovali len jednu šancu. Prvých 30 minút sme mali hru pod kontrolou, ale umnou hrou domácich sme sa do voľných priestorov nedostávali. Potom boli domáci aktívnejší. Výkon však nebol úplne optimálny, vedome sme po postupe do šestky zdvihli záťaž na hráčov o 10 perecent, viem, že sa nám to vráti a v dlhodobom horizonte nám to pomôže. Bod zo Žiliny si vážime, tento súper má obrovskú kvalitu a bude do konca súťaže bojovať o titul."