Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu prvého kola nadstavby, skupiny o zisk majstrovského titulu, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov FK Železiarne Podbrezová. Zápas sa začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné druhé miesto so ziskom 45 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Ščasného zvíťazili v Banskej Bystrici nad Duklou 2:1 (góly MŠK Ďuriš, Migaľa (vlastný)). Najllepším strelcom tímu je Eric Bile, ktorý však už pôsobí v bulharskom Razgrade.



Podbrezovej patrí v tabuľke Niké ligy piate miesto so ziskom 30 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Štefana Markulíka remizovali na domácom trávniku s Komárnom 2:2 (góly Podbrezovej Smékal, Špiriak (vlastný)). Najlepším strelcom tímu je Alasana Yirajang. ktorý má na svojom konte 7 gólov.



Zápas sa začína o 15:30, povedie ho rozhodcovská trojica Dohál, Štrbo, Košecký. Prvé kolo nadstavbovej časti Niké ligy sa bude niesť v znamení projektu Niké liga pomáha, každý brankársky zákrok bude odmenený sumou 500 eur. Tímy našej najvyššej súťaže tak pomôžu OZ Amazonky, ženám, ktoré spája ochorenie rakoviny prsníka.