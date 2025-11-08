Žilina potvrdila post lídra. Zdolala Michalovce a zvíťazila piatykrát v rade

Niké liga - 14. kolo
MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (1:0)
Góly: 25. Ďatko, 59. Adang. ŽK: Bari - Čurma, Francois. Rozhodovali: Marhefka - Zemko, Košecký
Diváci: 1671
Žilina: Belko - Svoboda, Kaša, Narimanidze - Kopásek (82. Szánthó), Káčer (C) (82. Bzdyl), Adang, Bari (72. Hranica) - M. Faško (72 Kóša), Roginič, Ďatko (66. Iľko)
Michalovce: P. Lukáč - Brosnan (64. Lopéz), Čurma (64. Park), Pauschek (C), Bednár, Bahi - Ramos (64. Danko), Cottrell (64. Francois), Zubairu, Taylor-Hart (81. Lemishko), Paulauskas
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola Nike ligy nad Michalovcami 2:0 a na čele tabuľky má trojbodový náskok pred Dunajskou Stredou.
Žilinčania otvorili zápas aktívne, prvú šancu si vypracovali v 16. minúte, Svobodovu mhlavičku zlikvidoval Lukáč.
O šesť minút neskôr trafil tyč hostí kapitán Káčer, no v 25. minúte sa už domáci tešili, pretože výbornú prihrávku Bariho z ľavej strany zužitkoval na gól Ďatko.
Hosťom inkasovaný gól paradoxne pomohol, ožili, no vážnu šancu si vypracovali až v samom závere polčasu, keď Belko bravúrne vyrazil gólovu hlavičku Paulauskasa.
Úvod druhého patril Michalovciam, v 48. minúte si na Belkovi však vylámal v zakončení zuby Taylor-Hart.
Následne však už prebrali taktovku zápasu do svojich rúk Žilinčania. Faško ešte Lukáča v dobrej pozícii neprekonal, Adang mieril tesne vedľa pravej tyče, ale v 59. minúte Ďatko centrom posadil loptu presne na hlavu Xaviera Adanga a ten zvýšil vedenie MŠK na 2:0.
Oba tímy vystriedali, v samom závere ešte pohrozil hlavičkou Roginič a gólovú šancu Danka zblokoval obetavo brániaci Hranica. Žilina tak zvíťazila 2:0 a natiahla sériu výhier na päť zápasov.
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Tohto zápasu som sa bál viac ako zápasu proti Slovanu alebo Trnave. Vieme oceniť kvalitu súpera, nikto by to pred sezónou nepovedal, že Michalovce budú takto hrať, majú dobrý tím, zaslúžia si pochvalu. Hľadali sme si cestu do obrany súpera, hral sa futbal medzi šestnástkami, chýbala nám najskôr kvalita vo finálnej fáze. Postupom času sme však boli lepší a lepší, chalani ukázali túžbu po výhre a emóciu. Teším sa, že mužstvo funguje ako jeden muž.“
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Vstup do zápasu z našej strany nebol ideálny, do prvého gólu sme sa báli hrať, ľahko sme strácali lopty, všetko, čo sme získali sme aj hneď stratili. Po góle sa hra otvorila, mali sme svoje šance. Proti Žiline však tieto šance musíte využiť. Ukázali sme, že sme silní v držaní lopty, otváraní priestorov. Druhý polčas bol lepší, súper nás potrestal po chybe. Žilina využila svoje šance, ukázala agresivitu a sebavedomie vo finálnej fáze, ja im k výhre gratulujem.“