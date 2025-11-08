Žilina potvrdila post lídra. Zdolala Michalovce a zvíťazila piatykrát v rade

Radosť hráčov Žiliny
Radosť hráčov Žiliny (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|8. nov 2025 o 20:02
Žilinčania zvládli domáci zápas bez inkasovaného gólu.

Niké liga - 14. kolo

MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (1:0)

Góly: 25. Ďatko, 59. Adang. ŽK: Bari - Čurma, Francois. Rozhodovali: Marhefka - Zemko, Košecký

Diváci: 1671

Žilina: Belko - Svoboda, Kaša, Narimanidze - Kopásek (82. Szánthó), Káčer (C) (82. Bzdyl), Adang, Bari (72. Hranica) - M. Faško (72 Kóša), Roginič, Ďatko (66. Iľko)

Michalovce: P. Lukáč - Brosnan (64. Lopéz), Čurma (64. Park), Pauschek (C), Bednár, Bahi - Ramos (64. Danko), Cottrell (64. Francois), Zubairu, Taylor-Hart (81. Lemishko), Paulauskas

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola Nike ligy nad Michalovcami 2:0 a na čele tabuľky má trojbodový náskok pred Dunajskou Stredou.

Žilinčania otvorili zápas aktívne, prvú šancu si vypracovali v 16. minúte, Svobodovu mhlavičku zlikvidoval Lukáč.

O šesť minút neskôr trafil tyč hostí kapitán Káčer, no v 25. minúte sa už domáci tešili, pretože výbornú prihrávku Bariho z ľavej strany zužitkoval na gól Ďatko.

Hosťom inkasovaný gól paradoxne pomohol, ožili, no vážnu šancu si vypracovali až v samom závere polčasu, keď Belko bravúrne vyrazil gólovu hlavičku Paulauskasa.

Úvod druhého patril Michalovciam, v 48. minúte si na Belkovi však vylámal v zakončení zuby Taylor-Hart.

Následne však už prebrali taktovku zápasu do svojich rúk Žilinčania. Faško ešte Lukáča v dobrej pozícii neprekonal, Adang mieril tesne vedľa pravej tyče, ale v 59. minúte Ďatko centrom posadil loptu presne na hlavu Xaviera Adanga a ten zvýšil vedenie MŠK na 2:0.

Oba tímy vystriedali, v samom závere ešte pohrozil hlavičkou Roginič a gólovú šancu Danka zblokoval obetavo brániaci Hranica. Žilina tak zvíťazila 2:0 a natiahla sériu výhier na päť zápasov.

Hlasy po zápase

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Tohto zápasu som sa bál viac ako zápasu proti Slovanu alebo Trnave. Vieme oceniť kvalitu súpera, nikto by to pred sezónou nepovedal, že Michalovce budú takto hrať, majú dobrý tím, zaslúžia si pochvalu. Hľadali sme si cestu do obrany súpera, hral sa futbal medzi šestnástkami, chýbala nám najskôr kvalita vo finálnej fáze. Postupom času sme však boli lepší a lepší, chalani ukázali túžbu po výhre a emóciu. Teším sa, že mužstvo funguje ako jeden muž.“

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Vstup do zápasu z našej strany nebol ideálny, do prvého gólu sme sa báli hrať, ľahko sme strácali lopty, všetko, čo sme získali sme aj hneď stratili. Po góle sa hra otvorila, mali sme svoje šance. Proti Žiline však tieto šance musíte využiť. Ukázali sme, že sme silní v držaní lopty, otváraní priestorov. Druhý polčas bol lepší, súper nás potrestal po chybe. Žilina využila svoje šance, ukázala agresivitu a sebavedomie vo finálnej fáze, ja im k výhre gratulujem.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

