ONLINE: MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
08.11.2025 o 18:00
14. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Marhefka – Zemko, Košecký.
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom štadióne hráčov MFK Zemplín Michalovce. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže prvé miesto so ziskom 28 bodov. Zverenci Pavla Staňa v poslednom doterajšom zápase zvíťazili na pôde nováčika v Prešove 4:0 (góly MŠK Adang, Faško, Roginić, Kóša). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 9 gólov. Faško je zároveň i najproduktívnejším strelcom i hráčom celej súťaže, na svojom konte má už 16 bodov (9+7).
V Žilina počas týždňa zavládla aj radosť z postupu tímu U19 v UEFA Youth League, mladí Šošoni vyradili írsky celok Shelbourne FC.
Michalovciam patrí v tabuľke Niké ligy piate miesto so ziskom 19 bodov. Zverenci trénera Antona Šoltisa v poslednom doterajšom zápase remizovali v Zlatých Moravciach s Komárnom 1:1 (gól Zemplína Ramos). Najlepším strelcom tímu je Samuel Antonio Ramos Linares, ktorý má na svojom konte päť presných zásahov.
Zápas sa teda začína o 18:00, povedie ho trojica rozhodcov Marhefka, Zemko a Košecký. My veríme, že budete zápas sledovať v našej spoločnosti.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže prvé miesto so ziskom 28 bodov. Zverenci Pavla Staňa v poslednom doterajšom zápase zvíťazili na pôde nováčika v Prešove 4:0 (góly MŠK Adang, Faško, Roginić, Kóša). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 9 gólov. Faško je zároveň i najproduktívnejším strelcom i hráčom celej súťaže, na svojom konte má už 16 bodov (9+7).
V Žilina počas týždňa zavládla aj radosť z postupu tímu U19 v UEFA Youth League, mladí Šošoni vyradili írsky celok Shelbourne FC.
Michalovciam patrí v tabuľke Niké ligy piate miesto so ziskom 19 bodov. Zverenci trénera Antona Šoltisa v poslednom doterajšom zápase remizovali v Zlatých Moravciach s Komárnom 1:1 (gól Zemplína Ramos). Najlepším strelcom tímu je Samuel Antonio Ramos Linares, ktorý má na svojom konte päť presných zásahov.
Zápas sa teda začína o 18:00, povedie ho trojica rozhodcov Marhefka, Zemko a Košecký. My veríme, že budete zápas sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
7
4
2
26:12
25
V
V
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
13
4
1
8
11:24
13
P
P
R
P
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
13
2
1
10
18:32
7
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body