Tréner Žiliny sa viac obával Michaloviec ako Slovana. Šošoni neprehrali v posledných 10 zápasoch

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 15. kole Niké ligy nad Michalovcami 2:0 a upevnili si prvú pozíciu v tabuľke Niké ligy. Aktuálne ťahajú sériu piatich výhier a desiatich zápasov bez prehry.
Pod Dubňom vyzeral zápas sprvu idylicky pre domácich. Michal Faško si prevzal cenu za Hráča mesiaca október, v úvode duelu pohrozili v zakončení Michal Svoboda i Miroslav Káčer, no a v 25. minúte išla Žilina do vedenia po góle Samuela Ďatka.
Celý tím spolupracuje
Ten na margo svojho piateho gólu v sezóne uviedol: „Keby mi niekto na začiatku sezóny povedal, že budem mať takéto štatistiky a časové vyťaženie, tak by som mu neveril. Mám veľkú radosť, ale ostávam pokorný.“
Rodák z Čierneho Balogu vyzdvihol spoluprácu celého tímu: „Raz to potiahne jeden, raz druhý, o tom je tím. Doprajeme si navzájom, je jedno kto dá gól, kto dá asistenciu, dôležité sú víťazstvá a body.“
Inkasovaný gól však paradoxne pomohol viac Michalovciam, ktoré do konca prvého polčasu mali opticky viac z hry. Odpor hostí definitívne zlomil druhý gól MŠK v 59. minúte z hlavy Xaviera Adanga. Predchádzal mu však výborný center Ďatka:
„V podstate išlo o nevydarený signál, ale niekedy sú aj zlé veci na niečo dobré,“ pousmial sa 24-ročný ofenzívny futbalista dodal: „Xavi si tam výborne nabehol a pekne zakončil, najskôr som sa obával postavenia mimo hru, ale bol v ňom niekto iný.“
Séria Žiliny bez prehry trvá aktuálne 10 zápasov, pričom žlto-zelení sa tešia zo siedmich výhier a troch remíz. Vzhľadom na letný odchod viacerých kvalitných hráčov (Kaprálik, Sauer, Ďuriš, Gidi) odborníci takéto výsledky MŠK veľmi neočakávali.
Ďatko vyzdvihol nielen charakter tímu, no aj staronového trénera a jeho spolupracovníkov: „Ľudia nazvali letný prestupový termín výpredajom, u nás sa však vyskladal tím so skvelým charakterom, prišiel úžasný pán tréner, má výborných asistentov. Ak by sa toto nestalo, tak naozaj neviem ako by to bolo....“
Na margo vyjadrení extrénera MŠK Petra Rumana v českých médiách sa však vyjadriť nechcel: „Nie som tu na to, aby som to komentoval. Len zopakujem, že prišiel skvelý tréner v tom správnom čase.“
Michaloviec sa obával viac ako Slovana
Spomínaný žilinský lodivod Pavol Staňo na tlačovej konferencii vyzdvihol kvalitu Michaloviec a priznal, že zápasu so Zemplínom sa obával viac než duelov so Slovanom Bratislava či Spartakom Trnava.
„Očakávali sme, že Michalovce prídu s vyčkávacou taktikou, čo sa aj potvrdilo. Vieme však oceniť kvalitu súpera, hostia majú výborný tím a hrajú dobrý futbal. Teší ma, že sme si zápas dobre pripravili, boli sme pokojní a trpezliví pri otváraní priestorov. Rovnako ma teší aj fakt, že mužstvo pracuje ako jeden muž.“
Kouča MŠK teší však aj reprezentačná prestávka: „Repre pauza nám napriek výbornej forme padne vhod, pretože zostavu rotujem len minimálne. Šancu si však zaslúžia aj ďalší hráči, ktorí tvrdo pracujú a čakajú na svoju príležitosť.“
Jedným z takých hráčov je aj 20-ročný obranca Svoboda, ktorý pod Dubeň zamieril v lete z talianskeho Spalu.
„Som vďačný za šancu, ktorú som dostal, mohol som trénerom ukázať, že sa na mňa môžu spoľahnúť. Navyše sme to vzadu uhrali na nulu, čo ma teší o to viac,“ vyznal sa po zápase bratislavský rodák.
Pre bývalého mládežníckeho reprezentanta Slovenska išlo o premiérový štart v základnej zostave A-tímu Žiliny: „Teší ma, že debut v základe bol víťazný, mrzí ma však nepremenená šanca po hlavičke z úvodu zápasu. Ja ako hráč i my ako tím sa neustále snažíme zlepšovať a je výborné, že sa to prejavuje aj na výsledkoch.“
Michalovciam nevyšiel začiatok
Michalovce napriek solídnemu výkonu nebodovali a v tvárach futbalistov sa zračilo sklamanie a smútok. Pred novinárov predstúpil brankár Patrik Lukáč, ktorý zlikvidoval niekoľko dobrých šancí žilinských hráčov.
„Určite sme chceli, aby bol zápas iný. Prvá polhodina zápasu nám nevyšla, hrali sme ustráchane, kazili sme lopty a musím povedať, že Žilina vyhrala zaslúžene,“ povzdychol si 30-ročný prešovský rodák.
„Určite sa chceme udržať na piatom mieste, na ktorom momentálne sme. Pracujeme stále rovnako tvrdo, verím, že nemáme na sebe žiadnu povestnú deku.
Naša séria štyroch zápasov bez výhry je zapríčinená aj smolou, rovnako tak sme mali aj silných súperov. Verím však, že po reprezentačnej prestávke budeme bodovať naplno,“ uzavrel rozhovor brankár, ktorý do Michaloviec zamieril zo Zlatých Moraviec.