ONLINE: MŠK Žilina - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina a FC Košice dnes hrajú zápas 10. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
04.10.2025 o 20:30
10. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Rozhodca: Choreň – Štofik, Čajka.
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu 10. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov FC Košice. Zápas sa začína o 20:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné štvrté miesto so ziskom 16 bodov. Zverenci trénera Pavla Staňa v poslednom doterajšom zápase remizovali na domácom trávniku so Spartakom Trnava 2:2 (góly MŠK Iľko, Faško). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 5 gólov. Zaujímavosťou je, že do Žiliny prišiel pred aktuálnou sezónou práve z FC Košice.
Košiciam úvod sezóny vôbec nevyšiel, FC patrí v tabuľke Niké ligy posledné dvanáste miesto so ziskom štyroch bodov. Prehra v dohrávke 2. kola s Dunajskou Stredou 0:2 si vypýtala svoju daň v podobe odvolania trénera Romana Skuhravého, spoločne s ním skončil na poste kondičného trénera aj jeho syn David. Tím bude dočasne viesť dvojica Matej Čobik-Ferčík a Ľubomír Kordanič. Najlepším strelcom Košíc je aktuálne Roman Čerepkai, ktorý vsietil 4 góly.
Futbalový klub MŠK Žilina pripravuje zároveň zápasový špeciál „Rešpekt zdravotníkom“, ktorý sa uskutoční práve dnes proti Košiciam.
Futbal a medicína spája rovnaká myšlienka – sekundy rozhodujú.
Tak ako vo futbale môžu sekundy rozhodnúť o góle či víťazstve, v medicíne rozhodujú o nádeji a živote. Aj preto sa klub rozhodol pripraviť zápas, ktorého cieľom je nielen poďakovanie zdravotníkom, ale aj osveta medzi fanúšikmi a širokou verejnosťou.
„Na futbalových trávnikoch sledujeme s napätím posledné sekundy zápasu. V nemocnici sledujeme tie isté sekundy – ale s vedomím, že môžu rozhodnúť o živote človeka. Symbolika je jasná. Sme radi, že môžeme spoločne s FNsP Žilina vzdať rešpekt tým, ktorí si to zaslúžia,“ uviedol riaditeľ MŠK Žilina Jaroslav Bačík.
Spoločná pocta
„Je pre nás cťou, že sa futbalový klub rozhodol vzdať poctu zdravotníkom. V nemocnici denne vidíme, ako rozhodujú prvé sekundy a akú hodnotu má pripravenosť či rýchla reakcia. Verím, že táto iniciatíva nielen povzbudí našich zamestnancov, ale zároveň ukáže fanúšikom, ako môže pomôcť každý z nás,“ doplnil riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian, ktorý bude mať pred začiatkom stretnutia aj slávnostný výkop.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
5
3
1
17:6
18
V
R
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
6
AS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
8
1
1
6
10:16
4
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body