Cieľom Žiliny je skupina o titul. Pomôcť má aj nový herný systém

Na hosťovanie do škótskeho Aberdeenu zamieril žilinský najvyťažovanejší hráč jesene Patrik Myslovič a klub opustil nigérijský útočník Taofiq Jibril, ktorý posilnil arménsky Ararat-Armenia.

Verím, že tieto uplynulé mesiace boli aspoň čiastočne dostatočným časovým úsekom na to, aby ho hráči vnímali. Na úplné zdokonalenie systému však budeme potrebovať priestor minimálne do leta. Až "majstráky" odhalia pravdu, tam to bude dôležité preniesť."

"Prvýkrát sme ho vyskúšali v poslednom zápase proti Slovanu, kde to vyšlo nad očakávania. Je dobré mať viacero variant v hernom systéme. Počas prípravy sme na ňom dôkladne pracovali a zveľaďovali, pretože je dôležité ovládať detaily.

Žilina sa na jeseň prebojovala do prvej šestky, avšak na rozdiel bodu má za sebou Banskú Bystricu i Michalovce. Sedemnásobný slovenský šampión bol v súčasnom ligovom formáte vždy účastníkom skupiny o titul.

"Je to naším prvoradým cieľom aj teraz. Hráči sa rozvíjajú v každom stretnutí, no je predpoklad, že pri súbojoch s najlepšími pri vyššom tempe, kvalite i medializácii im to môže dať mnohonásobne viac. Toto je pridaná hodnota.

Preto aj my, rovnako ako ostatné tímy, deklarujeme, že chceme byť v skupine o titul. Boli by sme veľmi radi, lebo je to dôležité pre vývoj futbalistu," dodal.