Gašparík sa po hráčoch obzerá aj na Slovensku. Vysvetlil, prečo nechce hrať s Trnavou

Žilinskí futbalisti v prvom prípravnom zápase pred jarnou časťou Niké ligy ťahali za kratší koniec proti Górniku Zabrze (0:1), ktorý vedie slovenský tréner Michal Gašparík.
Poľskému tímu sa pod jeho taktovkou darí a po jesennej časti tamojšej Ekstraklasy figuruje na druhom mieste tabuľky o skóre za vedúcim Plockom.
Gašparík sa na žilinský štadión vrátil po pol roku, vtedy ešte viedol Spartak Trnava.
„V Górniku máme veľmi krátku zimnú prípravu, len tri zápasy, takže som hráčom povedal, že je dôležitý aj výkon a aj výsledok. Mali sme mesiac dovolenku, teraz dvojfázovo trénujeme, takže som rád, že ukázali dobrý prístup aj výkon,“ povedal po stretnutí, ktoré rozhodol v 72. minúte brazílsky útočník hostí Gabriel Barbosa:
„Zápas ako taký si zanalyzujeme, súper však bol kvalitný a rozhodla napokon jedna štandardná situácia.“
Nechce hrať len so slovenskými mužstvami
Futbalisti Górniku pocestujú v príprave aj do Turecka, kde budú niekoľko dní bývať v jednom hoteli s výpravou Slovana Bratislava.
Črtal sa aj možný súboj so Spartakom Trnava, Gašparík ho ale odmietol:
Máme v príprave duel proti rakúskemu tímu, bola možnosť hrať aj proti Spartaku, ale nechcel som, aby v príprave boli len slovenské tímy, chceli sme hrať proti tímom z rôznych súťaží.“
Do Žiliny sa však Gašparík tešil. „Tešil som sa pod Dubeň, pretože Žilina má mladé, behavé mužstvo, výborného trénera Pavla Staňa, na ktorého som sa rovnako tešil. Navyše je tu kvalitná umelá tráva, takže sme vedeli, že to bude náročný zápas a príjemné spestrenie,“ uviedol.
Otestoval posily
Do kádra Górniku pribudli počas zimnej prestávky traja noví hráči, všetci sa v Žiline predstavili na ihrisku. Gašparík však prišiel o lídra ofenzívy Ousmaneho Sowa, ktorý odišiel za 2,5 milióna eur do dánskeho Bröndby, a tak sa tréner obzerá po ďalších posilách.
VIDEO: Michal Gašparík hodnotí prípravu
„Potrebovali sme mať širší káder, kvalitu priniesli Lukáš Sadílek zo Sparty Prahy, Brandon Domingues z Ovieda a aj mladý Michal Rakoczy. Obzeráme sa však aj na Slovensku, no zo Žiliny nie je pre nás možné vykúpiť hráča,“ povedal 44-ročný tréner, ktorý dlhodobo pôsobil v Trnave.
Do jarnej časti Ekstraklasy ide s veľkými ambíciami: „Sme o skóre na druhom mieste tabuľky, aj keď záver jesene nebol ideálny. Po štyroch jarných kolách bude jasnejšie, o čo hráme, pretože bodové rozostupy sú veľmi malé.
Chceme určite zabojovať o európske pohárové súťaže, rovnako chceme uspieť aj v Poľskom pohári, hoci hráme zápas na pôde silného Lechu Poznaň. Budeme však bojovať a verím, že budeme úspešní.“
Náročná skúška pre Žilinu
Pre Žilinčanov to bola prvá zápasová skúška v príprave. Tréner Pavol Staňo priznal, že poriadne náročná: „Skutočne ťažký zápas, vo veľkej zime a v náročných podmienkach. Vyskúšali sme si však dve jedenástky a aj viacero mladých hráčov, za čo sme naozaj radi.
Pomohlo nám to urobiť si prehľad, s kým môžeme na túto prípravu naozaj počítať, zápas teda splnil svoj účel. Hráči splnili svoje úlohy, občas s menšími chybami, ale tak to v príprave býva.
Odohrali sme zápas proti kvalitnému súperovi, o výsledku rozhodla jedna štandardná situácia, navyše si myslím, že gól bol z postavenia mimo hry,“ povedal kormidelník MŠK.
Z dvojice nových hráčov v kádri Žiliny sa na trávniku predstavil 21-ročný Argentínčan Nehuen Mendoza. Na jeho adresu Staňo povedal:
„Ukázal dobrý súboj 1 na 1, má veci, ktoré naši hráči nemajú. Má však ešte pred sebou veľa práce.“ Žilinčania naberú 15. januára kurz Spojené arabské emiráty, kde ich čakajú tri prípravné zápasy (Lech Poznaň, FK Jelimaj, FC Riga), na sústredenie pocestuje 27 hráčov.
Zápas proti Górniku bol špecifický pre poľského stredopoliara Žiliny Fabiana Bzdyla. „Górnik, samozrejme, poznám ešte z mojich čias v Cracovii, myslím si, že proti silnému súperovi sme odohrali dobrý duel, nebolo vidieť prestávku po lige.
Máme za sebou týždeň dvojfázových tréningov, takže to nebol ľahký zápas,“ uviedol 18-ročný mládežnícky reprezentant severných susedov Slovenska.
„Každý zápas je lepší než akákoľvek príprava. Pre mňa bol navyše výnimočný, pretože v Górniku mám veľa známych a novou posilou tímu je môj veľmi dobrý kamarát Michal Rakoczy,“ dodal.