Gašparíkov tím zdolal Žilinu. Skalica porazila Slovácko, Košice prehrali v Maďarsku

Zľava Andrei Florea (Žilina) a Bastien Donio (Zabrze) bojujú o loptu v prípravnom zápase počas zimnej prípravy pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy MŠK Žilina - Górnik Zabrze.
Zľava Andrei Florea (Žilina) a Bastien Donio (Zabrze) bojujú o loptu v prípravnom zápase počas zimnej prípravy pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy MŠK Žilina - Górnik Zabrze. (Autor: TASR)
TASR|10. jan 2026 o 15:37
ShareTweet0

Michalovce remizovali s Kazincbarcika SC.

Futbalisti MŠK Žilina prehrali v prvom dueli v rámci zimnej príprave doma na umelom trávniku s Górnikom Zabrze 0:1.

Skalica uspela v súboji s českým Slováckom 2:1 a Michalovce remizovali s maďarskou Kazincbarcikou 2:2. Košice prehrali v maďarskom Mezőkövesde s Újpestom 1:2.

Prípravné zápasy účastníkov Niké ligy:

1. FC Slovácko – MFK Skalica 1:2 (0:0)

Góly: 66. Bauer – 52. Černek, 90.+1 Potočný

MŠK Žilina – Górnik Zabrze 0:1 (0:0)

Gól: 72. Barbosa

VIDEO: Michal Gašparík hodnotí zápas so Žilinou

MFK Zemplín Michalovce – Kazincbarcika SC 2:2 (2:2)

Góly: 2. a 7. Lopez – 18. Šlogar, 26. Kártik (11 m)

Újpest FC - FC Košice 2:1 (0:0)

Góly: 56. Ljujič, 74. Katona - 59. Perišič

Slovensko

    Zľava Andrei Florea (Žilina) a Bastien Donio (Zabrze) bojujú o loptu v prípravnom zápase počas zimnej prípravy pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy MŠK Žilina - Górnik Zabrze.
    Zľava Andrei Florea (Žilina) a Bastien Donio (Zabrze) bojujú o loptu v prípravnom zápase počas zimnej prípravy pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy MŠK Žilina - Górnik Zabrze.
    Gašparíkov tím zdolal Žilinu. Skalica porazila Slovácko, Košice prehrali v Maďarsku
    dnes 15:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Gašparíkov tím zdolal Žilinu. Skalica porazila Slovácko, Košice prehrali v Maďarsku