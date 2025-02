Žilina doplatila aj na zahodenú penaltu, po jej zaváhaní Slovan vyhral základnú časť

Michal Ščasný, tréner Žiliny: "Sme sklamaní, nesúhlasím s tým, že sme v prvom polčase boli lepší. Dunajská Streda výborne bránila, my sme nemali dobré prechody a nehrali sme v medzipriestoroch, ktoré sme mali pripraviť a mali sme ľahké straty lôpt. Po prvom polčase zaslúžená remíza. V druhom polčase sme z prvej šance dostali gól, prekáža mi však situácia pred rohovým kopom DAC, kde sme nedostúpili hráčov, nerobili repressing a to sa nemôže stať. Prehrávali sme, snažili sme sa gradovať tempo, podarilo sa nám vyrovnať. My sme dali jeden gól, Dunajská Streda jeden gól, je to teda zaslúžená remíza."

Branislav Fodrek, tréner DAC: "Diváci mohli vidieť zaujímavý zápas, i keď mám momentálne trošku zmiešané pocity. V úvode prvého polčasu bola Žilina jasne lepšia, agresívnejšia, my sme hrali ustráchane. Prišiel pokutový kop, ktorý Popovič chytil a prežili sme prvý polčas, ktorý sme mohli prehrať možno aj o dva góly. V druhom polčase sme verili, že môžeme dostať zápas na našu stranu, dali sme gól po štandardnej situácii a boli sme viac v hre, držali sme loptu. Prišla chyba Popoviča, ktorá sa jednoducho stáva, podržal nás v minulom zápase, podržal nás v dnešnom zápase, nie je mu čo vyčítať. Vzhľadom na priebeh zápasu vezieme zo Žiliny jeden bod a je zaslúžený."