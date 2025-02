ONLINE: MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (21. kolo)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 21. futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov DAC 1904 Dunajská Streda. Zápas sa začína o 18:00, viesť ho bude rozhodcovská trojica Kráľovič, Hancko a Hrmo.



Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné druhé miesto so ziskom 41 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Ščasného prehrali na domácom trávniku s Košicami 0:2, duel proti Komárnu bol odložený pre chorobu hráčov súpera. Najlepším strelcom tímu je Eric Bile, ktorý už však pôsobí v bulharskom Razgrade. Aktuálne najlepším strelcom pôsobiacim v MŠK je Adrián Kaprálik, ktorý sa však zotavuje po zlomenine nohy.



Dunajskej Strede patrí v tabuľke Niké ligy štvrté miesto so ziskom 28 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Branislava Fodreka remizovali v Trnave so Spartakom 1:1 (gól DAC Barišić). Najlepším strelcom tímu je Matej Trusa, ktorý má na svojom konte 7 gólov.



Zápas sa teda pod Dubňom začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.