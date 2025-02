Veľmi nás mrzí, že sme nevyhrali, hovorí tréner Žiliny. DAC si zaistil skupinu o titul

Domáci tak nevyužili možnosť prehovoriť ešte do boja o prvé miesto po základnej časti, hostia mohli naproti tomu odchádzať spokojní, keďže si zaistili miesto v skupine o titul.

"Berieme aj bod, keďže sme doťahovali vedenie hostí po zbytočnom góle. V ofenzíve sme mali znova veľa strát, ktoré nás boleli. Je to o kvalite a trpezlivosti v útočnej fáze, potrebujeme viac využiť ľahkosť a pokoj.

Odhadnúť, kedy si to dať do nohy, kedy to zas skúsiť za obranu. Jednoducho, zbrklo strácame lopty, čo nás stojí následne veľa síl.

Navyše, keď Slovan znova zakopol, mohli sme sa dotiahnuť na špicu tabuľky a zároveň odskočiť Dunajskej. Mrzí nás to teda veľmi, že sme nevyhrali," cituje trénera Žiliny Michala Ščasného oficiálna klubová webstránka.

VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - DAC