ONLINE: MŠK Žilina B - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 26. kolo)

Príjemný dobrý deň zo žilinskej mestskej časti Strážov, kde budeme dnes spoločne sledovať zápas posledného kola druhej najvyššej súťaže MONACObet ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov tímu Stará Ľubovňa Redfox FC. Zápas sa začína o 17:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline B patrí v tabuľke súťaže deviate miesto so ziskom 30 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Vladimíra Veselého zvíťazili v Liptovskom Mikuláši nad MFK 3:1 (góly MŠK B Jambor, Traore, Hranica). Najlepším strelcom tímu je Lukáš Prokop, ktorý má na svojom konte 9 gólov.



Starej Ľubovni patrí v tabuľke MONACObet ligy predposledné 13. miesto so ziskom 23 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Jozefa Kostelníka porazili na domácom trávniku MFK Zvolen 3:0 (góly Redfox Diao, Kramár, Brenkus). Najlepším strelcom tímu je Adam Brenkus, ktorý má na svojom konte 6 gólov.



Zápas sa začína o 17:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.