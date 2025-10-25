Dunajská Streda musela v Michalovciach skóre otáčať. Napokon si domov vezie tri body

Zľava Kai Brosnan (Michalovce) a Taras Kacharaba (DAC) v zápase 12. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská.
Fotogaléria (5)
Zľava Kai Brosnan (Michalovce) a Taras Kacharaba (DAC) v zápase 12. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|25. okt 2025 o 17:20
Víťazný gól strelil v 70. minúte Ammar Ramadan.

Niké liga - 12. kolo

Michalovce - Dunajská Streda 2:4 (1:1)

Góly: 20. Cottrell, 47. Paulauskas - 6. Sylla, 69. Redzic, 70. Ramadan, 89. Djukanovič (z 11 m)

Rozhodcovia: doplníme

Diváci: doplníme

Michalovce: doplníme

DAC: doplníme

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

/Správu aktualizujeme/

MICHALOVCE. Futbalisti DAC Dunajská Streda zdolali v zápase 12. kola Niké ligy MFK Zemplín Michalovce 4:2.

Fotogaléria zo zápasu Zemplín Michalovce - Dunajská Streda (Niké liga - 12. kolo)
Zľava Kai Brosnan (Michalovce) a Alejandro Mendez (DAC) v zápase 12. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Zľava Kai Brosnan (Michalovce) a Taras Kacharaba (DAC) v zápase 12. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Sprava Kido Taylor- Hart (Michalovce) a Tsotne Kapanadze (DAC) v zápase 12. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Zľava Taerang Park (Michalovce) a Alioune Sylla(DAC) v zápase 12. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda.
5 fotografií
Zľava Matej Čurma (Michalovce) a Viktor Dukanovič (DAC) v zápase 12. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
4
1
26:15
22
V
V
R
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
5
4
2
19:9
19
P
R
V
R
P
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
5
3
3
18:14
18
P
V
V
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
2
1
7
14:22
7
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

