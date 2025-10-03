Nepríjmený škrt do programu súťaže. ÚLK odložila zápas 10. kola pre virózu železiarov

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová. (Autor: Facebook/FK Železiarne Podbrezová)
TASR|3. okt 2025 o 13:36
Podbrezová mala hostiť Spartak Trnava.

PODBREZOVÁ. Únia ligových klubov (ÚLK) v piatok odložila sobotný zápas 10. kola Niké ligy medzi Železiarňami Podbrezová a Spartakom Trnava.

Dôvodom je vírusové ochorenie, ktoré sa rozšírilo v mužstve domácich. Informovali o tom na webstránke fkzp.sk.

ÚLK pristúpila k odloženiu zápasu na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Náhradný termín stretnutia bude určený neskôr.

„Celý mikrocyklus sme mali rozbitý, vypadli nám šiesti hráči z tréningového procesu, ale stále sme boli schopní pripraviť mužstvo na zápas. Vo štvrtok však vypadli ďalší piati hráči, a to už bol pre nás neriešiteľný problém.

Verím, že počas reprezentačnej prestávky sa dáme dokopy a budeme čo najlepšie pripravení na zvyšok jesennej časti,“ citovala trénera Štefana Markulíka oficiálna webstránka klubu fkzp.sk.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
5
3
1
17:6
18
V
R
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
8
1
1
6
10:16
4
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

