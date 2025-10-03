Nepríjmený škrt do programu súťaže. ÚLK odložila zápas 10. kola pre virózu železiarov

PODBREZOVÁ. Únia ligových klubov (ÚLK) v piatok odložila sobotný zápas 10. kola Niké ligy medzi Železiarňami Podbrezová a Spartakom Trnava.
Dôvodom je vírusové ochorenie, ktoré sa rozšírilo v mužstve domácich. Informovali o tom na webstránke fkzp.sk.
ÚLK pristúpila k odloženiu zápasu na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Náhradný termín stretnutia bude určený neskôr.
„Celý mikrocyklus sme mali rozbitý, vypadli nám šiesti hráči z tréningového procesu, ale stále sme boli schopní pripraviť mužstvo na zápas. Vo štvrtok však vypadli ďalší piati hráči, a to už bol pre nás neriešiteľný problém.
Verím, že počas reprezentačnej prestávky sa dáme dokopy a budeme čo najlepšie pripravení na zvyšok jesennej časti,“ citovala trénera Štefana Markulíka oficiálna webstránka klubu fkzp.sk.