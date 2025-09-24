Niké liga v číslach: Trnava čaká doma 256 minút, Yirajang zaujal na Slovane aj za štvrťhodinu

BRATISLAVA. Trnava prišla o náskok na čele Niké ligy a na prvom mieste sa teraz tlačia hneď tri tímy Žilina, Trnava a Slovan. Len o bod menej má štvrtý DAC, takže boj o čelo tabuľky je poriadne vyrovnaný.
Hráči Ružomberka v prvých 5 kolách strelili iba dva góly a mali na svojom konte päť prehier, no v posledných troch zápasoch sa ich ofenzíva rozbehla naplno.
V každom dueli dali tri góly a získali spolu sedem bodov – po remíze so Žilinou a výhre nad Trenčínom počas uplynulého víkendu zvíťazili v Prešove 3:1.
Výraznou postavou bol v Prešove útočník Jan Hladík, ktorý k víťazstvu prispel gólom aj asistenciou a bol neustále aktívny v útoku. Mal 38 dotykov s loptou, prihrával s presnosťou 76 % (16 z 21 pokusov) a dvakrát pripravil spoluhráčom kľúčovú prihrávku, pričom vytvoril aj jednu veľkú šancu.
Hráči Skalice sa po štyroch dueloch opäť dočkali víťazstva v Niké lige. Doma zdolali posledný tím tabuľky FC Košice 1:0. Rozhodol o tom Erik Daniel, ktorý v 39. minúte presne zakončil.
Daniel odohral celých duel. Okrem gólu mal až 45 dotykov s loptou, prihrával s presnosťou 74 % (14 z 19), rozdal štyri kľúčové prihrávky a jeho centrované lopty robili obrane Košíc veľké problémy - z ôsmich pokusov bolo päť presných. Na bránku vystrelil dvakrát, raz mieril mimo, a pridal aj dva úspešné driblingy.
Výborný výkon však predviedol aj brankár Martin Junas, ktorý mal veľký podiel na tom, že Košice si zo Skalice neodniesli ani bod. Počas zápasu zaznamenal päť úspešných zákrokov, z toho tri priamo zvnútra šestnástky. Aj keď jeho rozohrávka nebola presná (11 z 40 prihrávok), medzi žrďami pôsobil istým dojmom.
FC Košice od 17. mája vrátane prípravných duelov uspel len v štyroch stretnutiach – zdolal Spišské Podhradie, Kendice, Ružomberok a Debrecín. Dvakrát remizoval (s Nemanom Grodno a DVTK), až dvanásťkrát prehral.
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová v ôsmom kole Niké ligy potvrdili dobrú fazónu v domácom prostredí, keď zdolali Trenčín 2:0. Na svojom ihrisku v tejto sezóne ešte neprehrali.
Návštevnosť
- 9487 Slovan - DAC
- 6369 Prešov - Ružomberok
- 5379 Trnava - Michalovce
- 825 Podbrezová - Trenčín
- 623 Skalica - Košice
- 415 Komárno - Žilina
Jednou z kľúčových postáv bol Roland Galčík, ktorý odohral 85 minút a strelil otvárací gól zápasu. Na bránku vystrelil dvakrát, ďalšie dva pokusy mierili mimo.
S loptou mal 46 dotykov a prihrával s presnosťou 78 % (18 z 23). Do hry priniesol tri kľúčové prihrávky, vytvoril jednu veľkú šancu a dokonca vybojoval aj pokutový kop. V osobných súbojoch sa mu darilo menej (vyhral 2 zo 7 na zemi a neuspel vo vzduchu).
VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - Trenčín
Dobrý výkon predviedol aj Ridwan Sanusi, na ihrisku vydržal 89 minút a hoci gólovo ani asistenciou neprispel, bol jedným z hlavných dôvodov, prečo si domáci udržali čisté konto.
Sanusi vyhral päť z dvanástich pozemných súbojov, pridal tri odkopnutia a jeden zblokovaný pokus. K tomu zvládol štyri úspešné zákroky v defenzíve a až päťkrát zachytil prihrávku súpera - čo bolo najviac v zápase.
Slovanisti zvíťazili v šlágri 8. kola Niké ligy nad Dunajskou Stredou 3:2 a pripravili jej prvú prehru v sezóne. V dramatickom zápase sa zaskveli viacerí hráči oboch tímov.
Výborný výkon predviedol César Blackman, ktorý odohral celý zápas. K víťazstvu prispel gólom aj asistenciou a na ihrisku pôsobil veľmi aktívne.
Mal 49 dotykov s loptou, prihrával s vysokou presnosťou 87 % (26 z 30), pridal jednu kľúčovú prihrávku a zachytil dve prihrávky súpera. V defenzíve si pripísal jeden úspešný zákrok a hoci vyhral len 1 zo 4 pozemných súbojov.
Priemerný vek základnej zostavy
- 29,8 Trnava
- 28,9 Slovan
- 28,8 Prešov
- 27,9 Skalica
- 26,7 Košice
- 26,7 Komárno
- 26 Michalovce
- 24,8 Podbrezová
- 24,6 DAC
- 24,4 Žilina
- 23,2 Ružomberok
- 22,5 Trenčín
Na opačnej strane sa ukázal Ammar Ramadan, ktorý bol najnebezpečnejším hráčom DAC. Odohral 90 minút, strelil gól, pridal asistenciu a bol pri väčšine ofenzívnych akcií hostí.
Mal až 65 dotykov s loptou, prihrával s presnosťou 71 % (27 z 38), vytvoril jednu veľkú šancu a rozdal dve kľúčové prihrávky. Okrem gólu vystrelil aj raz mimo bránky a trikrát bol zblokovaný. Za stavu 2:3 z pohľadu hostí však nepremenil penaltu a mal aj ďalšiu nevyužitú veľkú šancu, čo výrazne ovplyvnilo výsledok.
Dôležitý moment prišiel aj z lavičky Slovana. Alasana Yirajang nastúpil v 74. minúte namiesto Vladimíra Weissa. Hoci odohral len 16 minút, pripísal si asistenciu, vytvoril jednu veľkú šancu a bol stopercentný v prihrávkach (5/5). Do štatistík si zapísal aj úspešný center, dve vydarené kľučky a tri vyhrané osobné súboje zo štyroch.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Dunajská Streda
Futbalisti Michaloviec vyhrali 1:0 v Trnave. Spartak nestrelil doma gól už 256 minút, v posledných troch zápasoch dal len jediný gól, hoci vystrelil až 73-krát, z čoho 18 pokusov smerovalo medzi žrde.
Michalovce sa tak tešili z prvej výhry v Trnave od 31. októbra 2020, keď dvomi gólmi rozhodol Abdulrahman Taiwo (2:1). Tentoraz bol hrdinom Samuel Ramos, ktorý strelil jediný gól zápasu.
Hoci Trnava prehrala, dobrý výkon predviedol gruzínsky stredopoliar Giorgi Moistsrapishvili. Na ihrisku odohral celý zápas, mal až 88 dotykov s loptou a prihrával s presnosťou 89 % (62 z 70).
Vytvoril šesť kľúčových prihrávok, rozdal tri úspešné dlhé lopty a na bránu vystrelil dvakrát, pričom raz zakončoval mimo. Navyše vyhral šesť zo siedmich pozemných súbojov, pridal dve zachytené prihrávky a tri úspešné defenzívne zákroky.
V útoku Trnavy nemal deň Michal Ďuriš. Za 59 minút hry sa dostal k piatim strelám, z toho dve smerovali na bránku a tri mimo, jednu veľkú šancu nepremenil. Mal iba 22 dotykov, prihrával so slabou presnosťou 56 % (5 z 9) a až trikrát sa ocitol v ofsajde.
Rozhodujúci moment priniesol Samuel Ramos, ktorý zaznamenal víťazný gól. Okrem presného zásahu mal 45 dotykov, jednu kľúčovú prihrávku a jeden úspešný dribling. Menej sa mu darilo v rozohrávke (61 % úspešnosť prihrávok, 17 z 28) a zaznamenal až 20 strát lopty.
Veľkú zásluhu na triumfe hostí mal aj brankár Adam Jakubech, ktorý nastúpil po zmene strán namiesto Patrika Lukáča. V druhom polčase predviedol päť úspešných zákrokov, z toho tri priamo zvnútra šestnástky, a podržal svoj tím v najťažších momentoch. Aj keď jeho prihrávky mali úspešnosť len 19 % (4 z 21), medzi žrďami pôsobil spoľahlivo.
Futbalisti MŠK Žilina po troch zápasoch opäť zabodovali naplno, keď v nedeľnom stretnutí 8. kola Niké ligy zvíťazili v Zlatých Moravciach nad Komárnom 3:1. O triumfe rozhodol najmä skúsený Miroslav Káčer, ktorý dvoma presnými zásahmi potiahol tím k trom bodom.
Káčer odohral celé stretnutie a opäť ukázal, aký je pre Žilinu dôležitý. Na bránku vystrelil dvakrát a oba pokusy smerovali presne medzi žrde, ďalší raz zakončoval mimo. S loptou mal 55 dotykov a prihrával so 74 % úspešnosťou (26 z 35).
V zápase poslal jeden presný center, skúšal aj štyri dlhé lopty, no tie úspešné neboli. Do osobných súbojov sa zapájal aktívne – vyhral jeden zo siedmich na zemi a jeden z piatich vo vzduchu.