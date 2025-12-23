Mal sa hrať v Austrálii. Nakoniec sa uskutoční na San Sire, no môže nastať ešte zmena

Ligový duel talianskej Serie A medzi futbalistami AC Miláno a Coma sa napokon odohrá vo februári na San Sire.
Pôvodne sa mal uskutočniť v Austrálii, keďže v tom čase (8. februára 2026) je domovský stánok milánskeho klubu obsadený z dôvodu otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier.
Plány na prvý duel významnej európskej súťaže v zahraničí napokon stroskotali po nezhodách s Ázijskou futbalovou konfederáciou (AFC).
Podľa agentúry DPA sa súboj AC s Comom uskutoční 17. februára 2026 na San Sire. Ak by v tom čase bol na programe domáci duel Interu Miláno v Lige majstrov, tak by sa odohral 24. februára 2026.