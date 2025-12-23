Mal sa hrať v Austrálii. Nakoniec sa uskutoční na San Sire, no môže nastať ešte zmena

Pohľad zvonku na štadión San Siro, miesto otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier.
Pohľad zvonku na štadión San Siro, miesto otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. dec 2025 o 11:10
Plány na prvý duel významnej európskej súťaže v zahraničí napokon stroskotali po nezhodách.

Ligový duel talianskej Serie A medzi futbalistami AC Miláno a Coma sa napokon odohrá vo februári na San Sire.

Pôvodne sa mal uskutočniť v Austrálii, keďže v tom čase (8. februára 2026) je domovský stánok milánskeho klubu obsadený z dôvodu otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier.

Plány na prvý duel významnej európskej súťaže v zahraničí napokon stroskotali po nezhodách s Ázijskou futbalovou konfederáciou (AFC).

Podľa agentúry DPA sa súboj AC s Comom uskutoční 17. februára 2026 na San Sire. Ak by v tom čase bol na programe domáci duel Interu Miláno v Lige majstrov, tak by sa odohral 24. februára 2026.

