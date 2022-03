Amatéri mali veľký zážitok. Dedinské tímy hrali na štadióne ligistu

Hráči AS Trenčín pravidelne trénujú na ihrisku v Záblatí. Aj preto so zapožičaním hlavnej plochy fortunaligista nemal problém.

„Viackrát sme behali bez lopty, no dobrou kondičnou hrou a rýchlym prechodom do útoku sme zápas zlomili,“ zhodnotil vedúci hosťujúceho mužstva a kameraman.

Záblatie je po zápase na hlavnom štadióne AS Trenčín pätnáste. Veľké Bierovce – Opatovce sú druhé, na lídra z Trenčianskej Turnej majú manko tri body.

„Každý zápas chceme vyhrať, no na tabuľku extra nepozeráme. V prvom rade chceme tešiť našich fanúšikov. Samozrejme, cítime, že na susednú dedinu strácame veľmi málo. Do konca sezóny je však ďaleko. Uvidíme, čo sa podarí, vyhrať súťaž by bolo krásne, no postupujúce ciele nemáme,“ uzavrel vedúci mužstva TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce Timotej Bulko.