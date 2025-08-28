Slovan opäť padol o súťaž nižšie. Weiss sa hneval na kurióznu vec s dresom

BRATISLAVA, BERN. Už druhýkrát v tejto sezóne sa prepadli o súťaž nižšie a budú hrať iba európsku súťaž číslo tri. To znamená Konferenčnú ligu.
Futbalisti Slovana v odvetnom zápase play off o Európsku ligu prehrali na pôde Young Boys Bern 2:3
Ďalej ide švajčiarsky tím, ktorý vyhral aj prvý zápas, 1:0.
„Nešťastný zápas, mali sme päť či šesť vyložených šancí. Bol to náš najlepší výkon na európskej scéne v tejto sezóne. Góly sme si dali zase sami. Nemáme dres pre Ignatenka (mal krvavý dres, pozn. red.) na výmenu, čakáme naňho minútu a dostaneme gól,“ opisoval pre TV Dajto tréner Vladimír Weiss.
„Strelec dal fantasticky gól, šancí sme mali na postup. Ale na keby sa nehrá,“ povzdychol si tréner.
Šancu dostanú aj mladí
Slovenský majster odohral zvláštny zápas. Nebol slabší, mal viacej šancí, ale vyťažil z toho málo. Čo z toho, že mal viacej streleckých pokusov.
Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava 3:2 (2:1)
Góly: 29. a 52. Gigovič, 37. Bedia - 43. Mak, 87. Strelec
Rozhodovali: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slovin.), ŽK: Janko, Hadjam (obaja Bern)
Diváci: 15 304
Young Boys Bern: Keller - Janko (85. Blum), Zoukrou, Benito, Hadjam - Virginius (64. Colley), Raveloson, Fernandes, Monteiro (72. Fassnacht) - Bedia (64. Cordova), Gigovič (85. Lauper)
ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman (74. Yirajang), Kašia (56. Tolič), Bajrič (79. Fogning), Cruz - Ibrahim (74. Kucharevič), Pokorný, Ignatenko - Barseghjan, Strelec, Mak (79. Marcelli)
„Smerom hore sme ukázali výborný výkon, ale šance musíme riešiť efektívnejšie. Verím, že do toho prídeme a užijeme si Konferenčnú ligu. Dostanú šancu aj mladí hráči,“ tvrdí Weiss.
Slovan nie je v tejto sezóne vo forme. Z desiatich súťažných zápasov vyhral iba štyri.
„Všetko sa to odvíja od prehry s Kajratom. Psychika sa dáva ťažko dokopy,“ priznal Weiss. Pochválil hlavne dvoch hráčov, oboch defenzívnych stredopoliarov.
„Som rád, že hráči ako Pokorný a Ignatenko podali dobré výkony, budú posilami,“ tvrdil Weiss.
Slovan začal súboj v Berne aktívnejšie. Už v druhej minúte vybojoval loptu David Strelec a z mierneho uhla šiel sám na bránu. Nedal.
Mak: Niečo nám chýba
Slovan nehral zle, ale prvé dva góly strelili domáci. Boli veľmi efektívni. Z dvoch šancí dali dva góly. Slovan to nevzdal, naštartoval ich Róbert Mak, ktorý znížil na 1:2. Šikovne mu asistoval David Strelec.
Young Boys v druhom polčase zvýšili na 3:1, ale aj švajčiarsky tím robil hlúpe chyby.
Slovanista Rahim Ihrahim mal obrovskú šancu, ale tiež nedal. V závere sa dočkal David Strelec, ktorý znížil na 2:3. Prelomil pôst, keď predtým neskóroval päť súťažných zápasov za sebou.
„Veľmi nás to mrzí, dominovali sme na ihrisku, ale v koncovke nám to nevyšlo. Povedali sme si, že máme na nich, ale dostali sme ďalší gól. Bohužiaľ, niečo nám chýba. Ťažko dávame góly. Možno nám chýba väčšia kvalita vpredu. Musíme sa zmieriť s Konferenčnou ligou,“ priznal Róbert Mak.
Weiss: Mali sme veľké oči
Slovan hral vlani hlavnú fázu Ligy majstrov, z tohto pohľadu sa prepadol o dve súťaže nižšie.
„Sme sklamaní, že hráme iba Konferenčnú ligu. Vieme hrať proti veľkým tímom, máme na to kvalitu. Každý si si musí vstúpiť do svedomia a ukázať sto percent,“ pokračoval Mak.
Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík junior nedávno vyhlásil, že Slovan by mal mať v Konferenčnej lige vysoké ambície. Trúfať si na semifinále, možno aj finále. Ako vidí ciele tréner Weiss?
„Mali sme veľké oči, počkáme si na žreb. Aj v KL sú veľké tímy, každý zápas bude ťažký. Cieľ je ťažko povedať,“ povedal Weiss. Žreb je na programe v piatok.