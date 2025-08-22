Šéf Slovana je hrdý a chváli najviac zatracovaného: Ak hrá takto, tak je pán

Na snímke sprava hráč Slovana Danylo Ignatenko a hráč YB Bern Tanguy Zoukrou.
Na snímke sprava hráč Slovana Danylo Ignatenko a hráč YB Bern Tanguy Zoukrou. (Autor: Tlačová agentúra SR)
Pavol Spál|22. aug 2025 o 07:00
Rošády Slovana. Z totálnej defenzívy do veľkého rizika.


BRATISLAVA. Keď v roku 2014 zavítal Young Boys Bern (YBB) do Bratislavy prvýkrát, tak sa na staručkých Pasienkoch cítil ako doma a vyhral 3:1. Mal prevahu v hľadisku aj v MHD, električky páchli od švajčiarskeho piva. 

Pred štyrmi rokmi YBB prišiel druhýkrát, ale na nové Tehelné pole, kde prišla iba tisícka ľudí. Kvôli pandémií ich viac prísť nemohlo, súboj skončil bez gólov.

Vo štvrtok futbalisti Slovana mohli prvýkrát využiť výdatnú podporu fanúšikov. Aj tak im to na ihrisku nevyšlo.

Slovanisti v prvom zápase play off Európskej ligy prehrali doma s Young Boys Bern 0:1.

„Bol to náš najlepší výkon od začiatku sezóny,“ hodnotil tréner Vladimír Weiss. 

Young Boys Bern však naďalej Slovan straší. Slovenský majster ho nezdolal ani v piatom vzájomnom zápase. Z toho štyri z nich prehral. 

Na snímke zľava hráč Slovana Tigran Barseghjan a hráč YB Bern Edmilson Fernandes v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.
Na snímke gólová radosť hráčov Bernu v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.
Na snímke brankár Slovana Dominik Takáč vyráža strelu v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.
Na snímke zľava hráč Slovana Sandro Cruz, hráč Slovana Peter Pokorný a hráč YB Bern Edmilson Fernandes v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.
Na snímke sprava hráč Slovana Danylo Ignatenko a hráč YB Bern Tanguy Zoukrou v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.

Vo štvrtok mal aj veľkú smolu. Dvakrát nastrelil brvno, raz žrď. „Zrejme sme šťastenu urazili proti Kajratu a teraz sa nám to vrátilo,“ smútil Weiss. 

Weiss bol hrdý

„Na začiatku sme robili lacné chyby,“ povzdychol si tréner. Slovan inkasoval po nevynútenej chybe, zlej rozohrávke a následne už jeho stopéri nestíhali. 

„Zbytočne sme to otvorili a súperov útočník to využil na strelenie gólu,“ priznal brankár Dominik Takáč.

Čo je však pozitívne? V porovnaní s predošlým zápasom proti Kajratu Almaty podal slovenský majster oveľa lepší výkon. Na Tehelné pole prišlo viac ako 15 – tisíc divákov, krátko po zápase sa ozýval potlesk. 

ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern 0:1

Gól: 15. Bedia

Rozhodcovia: Stegemann - Günsch, Achmüller (Nem.), ŽK: Kašia, Strelec, Cruz - Zoukrou, Hadjam

Diváci: 15.008

ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Kašia (55. Mak), Wimmer (69. Kucharevyč) - Blackman (86. Yirajang), Ignatenko, Pokorný (86. Tolič), Cruz (86. Zuberu) - Ibrahim - Barseghjan, Strelec

Young Boys Bern: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males (11. Virginius, 83. Blum), Raveloson, Fernandes, Gigovič (83. Lauper) - Bedia (73. Cordova), Monteiro (73. Colley)

„Som hrdý na tento tím. Vrátili sme sa späť herne. Vrátili sme do tímu emóciu a disciplínu. Za druhý polčas sme si zaslúžili remízu. Tento výkon nám dáva nádej. Dnes sme išli na náš level. Druhý polčas bol výborný,“ chválil Weiss. 

Stredopoliar Peter Pokorný ho doplnil. 

„Napriek všetkému, počasiu i terénu, sme konečne ukázali, ako to môže vyzerať. Ukázali sme, že vieme hrať a tvoriť si šance, a tak zapojiť ľudí do zápasu. Boli sme sebavedomí, to je najdôležitejšie,“ povedal Pokorný. 

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - YB Bern

Veľké rošády Weissa

Tréner Slovana prekvapil, keď do základnej zostavy poslal iba dvoch ofenzívnych hráčov. Nasadil päť obrancov a troch defenzívnych stredopoliar. V závere zápasu spravil opak a riskoval. Dohrával so šiestimi ofenzívnymi hráčmi. 

„Hráčov som pochváli. Takto majú hrať, takto to má hlavu a pätu,“ opisoval Weiss. Napriek prehre vyzdvihol aj niektorých jednotlivcov. „Tigran Barseghyan bol výborný, aj Sandro Cruz. Robo Mak veľmi dobre naskočil,“ dodal tréner. 

Slovan v tejto sezóne odohral osem súťažných zápasov, ale Mak nastúpil iba dvakrát v základnej zostave. Aj proti Bernu naskočil do hry až v druhom polčase.  

„Debatovali sme spolu pred zápasom. On sa chcel so mnou rozprávať, čo som bral ako pozitívum. Objasnil som mu, že prečo som sa tak rozhodol,“ opisoval Weiss.

Skúsený krídelník priniesol do hry oživenie. Mohol dať gól, ale trafil iba brvno. 

tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. v prvom zápase play-off Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys
tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. v prvom zápase play-off Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys (Autor: TASR/Martin Baumann)

Mak to vie, Vlado nie

„Robo Mak vie zo všetkých hráčov najlepšie naskočiť do hry ako náhradník. Ani Vlado (Weiss, pozn.) ani Tigran Barseghyan to nedokážu tak, ako on,“ ozrejmil Weiss a dodal svoju typickú frázu, ktorá už zľudovela. „Je to dobrý hráč a chlapec, dobre trénuje.“  

Weiss chválil aj Danyla Ignatenka, ktorý bol v posledných zápasoch pod paľbou kritiky. šéf mu však dôveruje. „Ignatenko to ukázal. Ak hrá takto, tak je pán futbalista,“ vyhlásil tréner. 

Slovan sa strelecky trápi. V troch posledných zápasoch na európskej scéne skóroval iba raz.

Barseghyan a Strelec boli vlani najlepší strelci, ale v posledných štyroch súťažných zápasoch ani jeden z nich neskóroval.

Pokorný: Vieme tam vyhrať

„David Strelec už musí dať góly, aby sa dostal do psychickej pohody. Veľa však toho nabehal a urobil aj veľa čiernej práce. Aj obranca César Blackman sa musí dostať do starej formy,“ tvrdil Weiss. 

Celý zápas husto pršalo. „Cez polčas tam boli debaty, či sa dnes kvôli počasiu vôbec dohrá, no my sme boli jednoznačne nastavení hrať. Boli sme správne nastavení, bola tam dobrá energia, cítili sme sa dobre,“ pokračoval Pokorný.

Odveta je na programe o týždeň na švajčiarskej pôde.  

„Vo futbale je všetko možné a budeme bojovať. Odovzdáme maximum, aby sme postúpili,“ verí obranca Sandro Cruz. 

„V odvete si to chceme férovo rozdať. Netreba strácať nádej. Ak takto budeme hrať aj u nich, tak je jedno, aké bude počasie, ale vieme tam vyhrať,“ verí Pokorný. 

VIDEO: Hodnotenie zápasu trénera Vladimíra Weissa st.

VIDEO: Tréner Vladimír Weiss st. o odvete

Európska liga

    Na snímke tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys vo štvrtok 21. augusta 2025 v Bratislave.
    Na snímke tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys vo štvrtok 21. augusta 2025 v Bratislave.
    Strelec musí dať gól, aby sa chytil psychicky, myslí si Weiss. Slovan má nádej, že je späť
    Martin Kozinkadnes 07:307
