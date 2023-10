Trpeli a bojovali zo všetkých síl. Xaviho potešil výkon Barcelony v Porte

Conceicao: Do zápasu sme dali všetko

Podľa domáceho obrancu Wendella odohralo mužstvo kvalitný duel a má na postup do ďalšej fázy tejto súťaže.

"Opäť sme dokázali, že sme kolektívne veľmi silní. Proti Barcelone sme odohrali skvelých 90 minút a mali sme väčšie šance. Máme všetky predpoklady postúpiť zo skupiny, ale musíme predvádzať takého výkony až do konca."

Kouč Sergio Conceicao pochválil tím, no podľa neho sa musia hráči sústrediť na každú minútu ak chcú hrať na najvyššej úrovni.

"V tejto súťaži nemôžete urobiť určité chyby, pretože budete potrestaní. To sa stalo práve nám, hoci sme do tohto zápasu dali všetko. Práca, odhodlanie, ambície a túžba vyhrať ďalší duel. To je to, čo teraz musíme urobiť. Nie je toho veľa, čo by sme mohli povedať.

Minulý rok sme začali dvoma prehrami, tento rok máme jednu. Musíme pokračovať ďalej a pokúsiť sa vyhrať ďalší zápas."