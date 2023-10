Paríž v Anglicku vyhorel, Lazio s fantastickým obratom. Srbi v závere vyrovnali

V stredu v St. James´ Parku sa to mohlo zmeniť už po piatich minútach, no Dembele po parádnom centri Mbappeho len tesne minul ľavú žrď. Potom to ale boli chvíle aktívnejších "strák".

V 17. minúte sa dočkali prvého domáceho gólu v LM po vyše 20 rokoch. Po obrovskej chybe Marquinhosa ešte Donnarumma vystihol strelu Isaka, no Almiron trafil ľavačkou okolo Škriniara presne do odkrytej časti brány - 1:0.