Barcelona senzačne vypadla. Xaviho nahneval enormný počet fanúšikov Frankfurtu

BARCELONA. Tréner Xavi Hernandez neskrýval po vypadnutí futbalistov FC Barcelona vo štvrťfinále Európskej ligy rozčarovanie z enormného počtu fanúšikov Eintrachtu Frankfurt v odvete na štadióne Camp Nou.

Nemecký klub dostal oficiálne k dispozícii iba 5000 vstupeniek, no odhadovaný počet jeho priaznivcov na tribúnach sa vyšplhal na 30-tisíc.

"Toto nemôžeme dopustiť. Atmosféra nám určite nepomohla a klub zisťuje, prečo sa to stalo. Vyzeralo to skôr ako finále s rozdeleným štadiónom," hneval sa Xavi, ktorého zverenci po remíze 1:1 na ihrisku súpera prehrali v domácej odvete nečakane 2:3 a so súťažou sa rozlúčili.