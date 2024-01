Kto nahradí Kloppa? Dvaja možní kandidáti špekulácie hneď odmietli

Štyridsaťdvaročný tréner obliekal počas hráčskej kariéry dres "The Reds" a s mužstvom z Anfield Road získal v roku 2005 aj trofej v Lige majstrov po triumfe nad AC Miláno v istanbulskom finále.

"Špekulácie sú normálne, no ja sa sústredím na Leverkusen. V prvom rade to bolo obrovské prekvapenie. Mám veľký rešpekt pred Jürgenom, obdivujem ho za to, čo dosiahol.

Sme na intenzívnej a krásnej ceste s Leverkusenom a snažím sa vydať zo seba to najlepšie. Čo príde ďalej, to neviem a v tejto chvíli nad tým ani neuvažujem. Som na skvelom mieste a užívam si to," citovala Alonsa agentúra DPA.

De Zerbi: Chystáme sa na historické zápasy

Medzi favoritov na pozíciu, ktorá sa uvoľní po aktuálnej sezóne, sa radí aj Talian Roberto De Zerbi. Ten si vyslúžil uznanie za koncepčnú prácu v Brightone, ktorý doviedol až do účasti v Európskej lige.