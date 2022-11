Inšpiroval ho Okocha. Nigérijčan v drese Michaloviec zaujal skvelou fintou

„Bolo to svetové,“ nadchýnali sa mnohí.

Niekdajší hráč slávnej barcelonskej akadémie La Masia už nemal problém skórovať. Michalovce šli v 48. minúte do vedenia 2:1, zápas napokon vyhrali 3:2.

„Je to môj najobľúbenejší trik. Mám ho veľmi rád. Naučil som sa ho ešte počas školských čias. V zápase som ho naposledy vyskúšal v období, keď som hrával za Vranov nad Topľou. Bolo to proti Popradu a tiež to viedlo ku gólu,“ prezradil Kanu pre Sportnet.

Neobyčajnú kľučku sa podľa vlastných slov snaží vytiahnuť najmä vtedy, ak cíti, že to najviac potrebuje.