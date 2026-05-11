Arsenal je krok od titulu po 22 rokoch. Arteta chváli hráčov: Odvaha, odhodlanie a kvalita

Futbalisti Arsenalu Londýn sa krok po kroku blížia k prvému titulu v anglickej Premier League po 22 rokoch. V nedeľnom dôležitom zápase triumfovali na trávniku West Hamu 1:0 a tréner Mikel Arteta svojich zverencov chválil za „fenomenálny“ týždeň.
„Kanonieri“ si upevnili pozíciu na čele tabuľky pred Manchestrom City, v utorok sa navyše po domácom víťazstve nad Atleticom Madrid (1:0) prebojovali do finále prestížnej Ligy majstrov.
Arsenal bol na London Stadium nebezpečnejší, domáci ale hrozili brejkovými situáciami. Hrdinom sa napokon stal Leandro Trossard, ktorý strelil víťazný gól v 83. minúte vďaka prihrávke od kapitána Martina Ödegaarda.
V nadstavenom čase ešte dostal loptu do siete útočník „kladivárov“ Callum Wilson po rohovom kope, ale po zásahu VAR gól neuznali pre faul Pabla, ktorý v súboji pridržal brankára Davida Rayu.
Arteta: Gól musel byť neuznaný
„Bolo to od videorozhodcov veľmi odvážne rozhodnutie. Musím ich pochváliť za to, že dali hlavnému arbitrovi možnosť rozhodnúť sa mimo reflektorov a chaosu, aby mal príležitosť urobiť správne rozhodnutie.
Keď sa na akciu pozriete týmto spôsobom, bola to zjavná chyba. Bola to štandardka a gól musel byť neuznaný,“ uviedol Arteta podľa AFP.
Situácia bola kľúčová nielen pre Arsenal v honbe za titulom, ale aj pre druhý londýnsky klub, ktorý po prehre klesol na zostupujúcu 18. priečku.
„Hovoríme o momente, ktorý môže rozhodnúť o histórii a smerovaní dvoch obrovských klubov, ktoré bojujú o život, aby dosiahli svoje ciele. Tlak je obrovský.
Takže gratulujem, pretože arbitri urobili dôležité rozhodnutie za veľmi ťažkých okolností,“ pokračoval Arteta.
S názorom španielskeho kouča sa ale nestotožňoval jeho náprotivok Nuno Espirito Santo: „Spôsob, akým sa zápas skončil, nás, samozrejme, všetkých rozrušil.
Je tu rozhodca, je tu VAR, sú tu okolnosti, ktoré by sa v minulosti posudzovali inak. Ani rozhodcovia nevedia, čo je faul a čo nie. Vytvára to veľa pochybností a špekulácií.“
Arsenal vedie dve kolá do konca sezóny pred „Citizens“ o päť bodov a všetko má vo svojich rukách.
Mužstvo trénera Pepa Guardiolu síce má zápas k dobru – v stredu ho čaká dohrávka 31. kola proti Crystal Palace, ale na primát potrebuje zaváhanie „kanonierov“. Tých čakajú duely proti predposlednému Burnley a Palace.
Teraz je ten moment, na ktorom záleží
„Hráči sú fenomenálni. Odvaha, odhodlanie a kvalita, ktorú prejavovali celý týždeň. V stávke je pri všetkom, čo sme urobili za posledných desať mesiacov, veľa a teraz je ten moment, na ktorom záleží,“ vyjadril sa Arteta pre klubový web.
„Na konci to bolo dosť napäté a sme naozaj radi, že to dopadlo podľa našich predstáv. Musíte ísť až do poslednej minúty a najmä v takýchto zápasoch.
Vedeli sme, že to bude tesné, pretože nám bolo jasné, o čo hráme. Veľmi sa mi uľavilo, keď lopta skončila v sieti. Myslím si, že to bol úžasný beh od Martina.
Úprimne, urobil to tak dobre, že bolo len na mne dostať loptu do siete. V tej chvíli som veril, že udržíme čisté konto, pretože v tom sme tiež dobrí. Chlapcom patrí uznanie, všetci veľa bojovali a myslím si, že je to zaslúžené víťazstvo,“ dodal autor víťazného zásahu Trossard.
West Ham stráca na záchrannú pozíciu bod, sedemnásty Tottenham však má zápas k dobru. Spurs sa v pondelok stretnú s Leedsom a svoj náskok môžu navýšiť na štyri body.
Neverím, že arbiter zmenil svoje rozhodnutie
„Samozrejme, všetci sme sklamaní z poslednej minúty, pretože sme si mysleli, že to bude vyrovnávajúci gól. Nemôžem uveriť, že arbiter zmenil svoje rozhodnutie. Úprimne, som fanúšikom VAR, pretože futbal by mal byť férový.
Hráč môže byť aj meter v ofsajde, ale nikto si to v tej chvíli nemusí všimnúť. Pre rozhodcu je to náročné, ale myslím si, že v tomto prípade je to pre futbal zlé,“ povedal pre oficiálnu stránku „kladivárov“ Tomáš Souček.
„Ako tím držíme spolu a myslím si, že energiu, ktorú sme dnes mali, musíme priniesť do zostávajúcich dvoch zápasov. Verím, že ak ich vyhráme, udržíme sa hore,“ dodal český stredopoliar.
Už istý zostup má Burnley v kádri s Martinom Dúbravkom. Slovenský brankár sledoval domácu remízu s Aston Villou (2:2) iba z lavičky, v základnej zostave nenastúpil prvýkrát v tejto sezóne PL. Mužstvo z Turf Mooru sa radovalo z ukončenia päťzápasovej série prehier.
„Teším sa za tím. Veľa ľudí o hráčoch pochybovalo, ale dnes sa postavili a ukázali, čo dokážu s odvahou a vierou. Tlak je preč a v ich výkone bolo vidieť slobodu.
Urobili z toho poriadny zápas a inokedy by sme z toho mohli vzísť aj víťazne,“ poznamenal po stretnutí dočasný tréner Burnley Mike Jackson.